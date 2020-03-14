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Религия и мировоззрение
2020-03-14T16:38+0300
https://ria.ru/20200314/1568606341.html
В РПЦ не исключили вариант проверки прихожан на симптомы коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568231878_0:212:3072:1940_1036x0_80_0_0_c92dd3866103cd41516fe2381d06d9b0.jpg
РИА Новости

В РПЦ не исключили вариант проверки прихожан на симптомы коронавируса

16:38 14.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПроверка температуры
Проверка температуры
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московский патриархат не исключил, что прихожан начнут проверять перед их заходом в храм на наличие коронавирусной инфекции.
"Я думаю, что нельзя и этого исключить", - сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" отвечая на вопрос ведущей о том, не исключено ли, что людей с признаками коронавируса будут проверять перед заходом в храм.
Богослужение в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВОЗОбщество
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