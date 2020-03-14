В РПЦ не исключили вариант проверки прихожан на симптомы коронавируса

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московский патриархат не исключил, что прихожан начнут проверять перед их заходом в храм на наличие коронавирусной инфекции.
"Я думаю, что нельзя и этого исключить", - сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" отвечая на вопрос ведущей о том, не исключено ли, что людей с признаками коронавируса будут проверять перед заходом в храм.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.