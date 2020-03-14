Суд Йошкар-Олы рассмотрит дело о смертельном ДТП со скорой помощью

ДТП в результате столкновения скорой помощи с легковым автомобилем в Йошкар-Оле

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Уголовное дело о смертельном ДТП, в котором погибли два человека, в том числе водитель автомобиля скорой помощи, направлено в суд Уголовное дело о смертельном ДТП, в котором погибли два человека, в том числе водитель автомобиля скорой помощи, направлено в суд Йошкар-Олы , сообщает прокуратура Марий Эл.

Следствием установлено, что 23-летний водитель Mazda3 ночью 23 сентября 2019 года на пересечении улицы Машиностроителей и бульвара Победы в Йошкар-Оле столкнулся со "скорой", которая ехала по вызову к пациенту. Mazda3 двигалась со скоростью более 130 километров в час, нарушая установленные ограничения. В результате ДТП на месте происшествия погиб 64–летний водитель скорой помощи, после аварии в городской больнице скончался 33–летний пассажир автомобиля Mazda3.

"Прокуратура города Йошкар-Олы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего водителя по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Уголовное дело направлено в Йошкар-Олинский городской суд", - говорится в сообщении ведомства.

Прокуратурой города направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл свыше 35 тысяч рублей за лечение пострадавшего пассажира.