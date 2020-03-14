Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-14T16:33+0300
https://ria.ru/20200314/1568606019.html
Исторический музей не планирует закрываться из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/106182/99/1061829977_0:230:3114:1982_1036x0_80_0_0_43d412c6d8807ec20f14a0d0b4aa4dfa.jpg
РИА Новости

Исторический музей не планирует закрываться из-за коронавируса

16:33 14.03.2020
233
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКрасная площадь в Москве, Государственный исторический музей
Красная площадь в Москве, Государственный исторический музей
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Государственный исторический музей на данный момент не планирует закрываться на карантин из-за ситуации с коронавирусом, подобные меры будут приняты в случае поступления соответствующих указаний властей, сообщила в разговоре с РИА Новости начальник управления по связям с общественностью музея Мария Лемигова.
"Принять решение о закрытии музейного комплекса единолично мы в данном случае не можем, потому что это решение должен принимать учредитель в лице Министерства культуры РФ. Если подобная рекомендация поступит, то да, безусловно, мы ей последуем", - сообщила собеседница агентства.
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Вчера, 14:22
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
По ее словам, музей приобрел средства индивидуальной защиты для тех сотрудников учреждения, которые работают с посетителями.
"В ближайшее время доступ в музей и служебные корпуса музейного комплекса будет осуществляться после проверки тепловизором. Это будет сделано для того, чтобы обезопасить и сотрудников, и посетителей музея. Также те сотрудники учреждения, которые в последние недели выезжали за границу, в настоящее время находятся на карантине. Кроме того, нами были приняты меры по ограничению поездок за рубеж сотрудников Исторического музея, если это не связано с острой служебной необходимостью", - добавила она.
Лемигова отметила, что в настоящее время существенно упала посещаемость ГИМ. "Но мы предпринимаем все меры для того, чтобы сделать максимально безопасным посещение Исторического музея", - заключила собеседница агентства.
Государственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге
13 марта, 20:52Культура
Эрмитаж не планирует закрываться из-за коронавируса
500031
Обсудить 0
КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыИсторический музейМосква
Рекомендуем
Проверка температуры
В РПЦ не исключили вариант проверки прихожан на симптомы коронавируса
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Костин заявил о "серьезном резерве прочности" банковского сектора
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Данные о "минировании" рейса Москва — Тюмень оказались ложными
Богослужение в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
РПЦ не будет закрывать храмы из-за коронавируса
Автомобиль такси
СК проверит информацию СМИ о ребенке за рулем такси в Москве
Пассажирский самолет в небе
Росавиация уведомила авиакомпании об ограничениях полетов в Европу
Андрей Клишас
Клишас: поправка о роли парламента повысит ответственность министров
ДТП в результате столкновения скорой помощи с легковым автомобилем в Йошкар-Оле
Суд Йошкар-Олы рассмотрит дело о смертельном ДТП со скорой помощью
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский раскритиковал проведение форума КПРФ на фоне коронавируса
Здание Международного аэропорта Сочи
Сильный туман нарушил работу аэропорта Сочи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Мишустин открыл заседание правительства по ситуации с коронавирусом
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас объяснил "пакетное" голосование по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Путин уточнил об ограничении сроков в запросе о поправке в Конституцию
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Священники будут посещать больных коронавирусом на дому
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Путин спросил КС об условиях вступления в силу поправок к Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
04:37В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
04:30Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее
Лента новостейМолния