Исторический музей не планирует закрываться из-за коронавируса

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Государственный исторический музей на данный момент не планирует закрываться на карантин из-за ситуации с коронавирусом, подобные меры будут приняты в случае поступления соответствующих указаний властей, сообщила в разговоре с РИА Новости начальник управления по связям с общественностью музея Мария Лемигова.

"Принять решение о закрытии музейного комплекса единолично мы в данном случае не можем, потому что это решение должен принимать учредитель в лице Министерства культуры РФ. Если подобная рекомендация поступит, то да, безусловно, мы ей последуем", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, музей приобрел средства индивидуальной защиты для тех сотрудников учреждения, которые работают с посетителями.

"В ближайшее время доступ в музей и служебные корпуса музейного комплекса будет осуществляться после проверки тепловизором. Это будет сделано для того, чтобы обезопасить и сотрудников, и посетителей музея. Также те сотрудники учреждения, которые в последние недели выезжали за границу, в настоящее время находятся на карантине. Кроме того, нами были приняты меры по ограничению поездок за рубеж сотрудников Исторического музея , если это не связано с острой служебной необходимостью", - добавила она.