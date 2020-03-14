Росавиация уведомила авиакомпании об ограничениях полетов в Европу

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Росавиация уведомила авиакомпании об ограничениях авиасообщения с ЕС, Норвегией и Швейцарией с 16 марта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с текстом разосланной ведомством телеграммы.
"С 00.00 мск 16 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских воздушных перевозок: с территории РФ на территорию Швейцарской Конфедерации и в обратном направлении... Королевства Норвегии и в обратном направлении ... на территорию стран-членов Европейского союза и в обратном направлении", - говорится в телеграмме.
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Исключениями являются регулярные рейсы из Москвы в столицы стран ЕС, Женеву и Осло, осуществляемые через терминал F аэропорта "Шереметьево", а также чартерные рейсы в эти страны при условии перевозки в государства ЕС, Швейцарию и Норвегию граждан этих и иных стран и в Россию граждан РФ до полного вывоза указанных граждан в их страны.