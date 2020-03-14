Росавиация уведомила авиакомпании об ограничениях полетов в Европу

"С 00.00 мск 16 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских воздушных перевозок: с территории РФ на территорию Швейцарской Конфедерации и в обратном направлении... Королевства Норвегии и в обратном направлении ... на территорию стран-членов Европейского союза и в обратном направлении", - говорится в телеграмме.