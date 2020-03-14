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В Кузбассе введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
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РИА Новости

В Кузбассе введут режим повышенной готовности из-за коронавируса

16:29 14.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи возле территории больничного комплекса в Коммунарке
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи возле территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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КЕМЕРОВО, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении с 16 марта режима повышенной готовности на территории региона из-за двух случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кемерово, обнаруженных в субботу, сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.
Ранее сообщалось, что у двух пациентов в Кемерово, прибывших из Италии, в субботу была диагностирована коронавирусная инфекция. Оба находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8, изолированы и получают все необходимое лечение. Еще четыре человека контактные, один из них госпитализирован, трое находятся под домашним наблюдением.
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"Ввести с 16.03.2020 до 30.04.2020 на территории Кемеровской области - Кузбасса режим функционирования для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – "Повышенная готовность", – говорится в распоряжении.
Документ предполагает перенос запланированных на территории области массовых мероприятий на более поздний срок. Общественным объединениям рекомендовано воздержаться от организации публичных мероприятий, число участников чрезвычайно важных и неотложных мероприятий не может превышать одной тысячи человек. Жителям области рекомендовано воздержаться от поездок в эпидемически неблагополучные страны и регионы РФ, а также от посещения массовых мероприятий, предприятий общепита. При наличии возможности рекомендуется организовать перевод обучающихся на дистанционные формы обучения. Активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.
Как сообщила в субботу на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Надежда Кутькина, в данный момент под наблюдением врачей находится 97 человек. Обследовано более 200 человек.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаСергей ЦивилевЗдоровье - ОбществоКемеровоКемеровская областьОбщество
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