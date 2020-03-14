Кандидат в президенты Абхазии Бжания вернулся в республику

СУХУМ, 14 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты Абхазии от оппозиции Аслан Бжания, ранее госпитализированный в клинику в Краснодарском крае в связи с плохим самочувствием, уже вернулся в республику, сообщил в субботу РИА Новости замруководителя предвыборного штаба Бжании Леонид Лакербая.
"Аслан Георгиевич пересёк границу. Сейчас он направляется в Сухум. Ждём", - сказал он.
Ранее Бжания был доставлен в одну из больниц Сочи и введен в медикаментозную кому. Вечером в тот же день его перевезли в краевую клиническую больницу Краснодара. Позднее Бжания вышел из комы. Консилиум российских врачей диагностировал у него двухстороннюю полисегментарную пневмонию. Позднее он был выписан из больницы.
Выборы президента пройдут в Абхазии 22 марта. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов в президенты - лидера оппозиции Бжанию, экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу и бывшего министра экономики Адгура Ардзинбу. В январе ЦИК отменил результаты прошедших летом 2019 года выборов главы государства.