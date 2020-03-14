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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-14T16:36+0300
https://ria.ru/20200314/1568605700.html
Путин уточнил об ограничении сроков в запросе о поправке в Конституцию
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568390180_0:0:3093:1741_1036x0_80_0_0_48ba5ccc1362f4203eefe58b2943d340.jpg
РИА Новости

Путин уточнил об ограничении сроков в запросе о поправке в Конституцию

16:25 14.03.2020 (обновлено: 16:36 14.03.2020)
14012
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Конституционный суд РФ высказаться о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Запрос президента России о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию РФ поступил в Конституционный суд России в субботу.
"Прошу Конституционный cуд РФ высказаться о допустимости дополнения на основании результатов прямого общероссийского волеизъявления граждан статьи 81 Конституции РФ частью 31, предусматривающей распространение на президента РФ, занимающего эту должность на момент вступления в силу поправок к Конституции РФ, ограничения по количеству сроков, предусмотренных частью 3 данной статьи, без учета числа сроков, в течение которых он занимал и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправок к Конституции РФ, предусмотренных законом о поправке к Конституции РФ и изменяющих содержание конституционного статуса президента РФ", - говорится в сообщении.
В субботу, 14 марта, президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ, соответствующий документ был опубликован на интернет портале правовой информации.
Депутаты на внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции РФ
13 марта, 16:10Голосование по поправкам в Конституцию
Политологи: поправки к Конституции отвечают общественному запросу
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Поправки вступят в силу, если Конституционный суд даст заключение о соответствии поправок конституции и на общероссийском голосовании изменения поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФКонституционный суд РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
И вы хотите убедить нас в том, что эта поправка не была обсуждена и с президентом, и им с конституционным судом ещё до внесения её Терешковой? Если так, то насколько же глупое у нас руководство, что не могли заранее до оглашения хотя бы по телефону обсудить со всеми заинтересованными лицами? А если нет, то неужели весь народ, да и весь Мир за дураков держат? Одно из двух, третьего не дано.
14 марта, 16:38
Александр Невский
2311008
Два века себе отмерил?
14 марта, 16:26
АКАнти Кремлеблёт
1220419
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