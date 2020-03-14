У сотрудников магаданского "Купола" коронавирус не подтвердился

МАГАДАН, 14 мар - РИА Новости. Подозрение на коронавирус у шестерых сотрудников месторождения "Купол", которых госпитализировали в Магадане, не подтвердилось, результат анализов отрицательный, сообщило в субботу министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области.
Ранее шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с жителем Магадана, который был госпитализирован на Чукотке.
"По информации ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии", получен результат анализов проб биоматериалов граждан, прибывших в Магадан с месторождения "Купол"… Анализ выполнен высокоточным методом полимеразной цепной реакции в лаборатории особо опасных инфекций. Результат – отрицательный", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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