Роскосмос опроверг сообщения СМИ о бракованных болтах на "Протоне"

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Перенос запуска на ракете "Протон-М" российско-европейской миссии ExoMars с 2020 на 2022 год не связан с обнаружением бракованных комплектующих в другой ракете "Протон-М", предназначенной для запуска спутников связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103", пояснили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
Ранее ряд СМИ сообщил, что причиной переноса межпланетной миссии могли стать бракованные болты, которыми крепились топливопроводы второй ступени ракеты "Протон". Такие болты использовались как в ракете для запуска спутников связи, так и для запуска ExoMars.
"Некачественные комплектующие, выявленные на ракете-носителе "Протон-М", предназначенной для запуска космических аппаратов "Экспресс", никак не отразились на решении по переносу миссии ExoMars. ЕКА и Роскосмос эту причину в расчёт не приняли, поскольку она никак не имела отношения к принятию решения по миссии", - сказали в Роскосмосе.
Ранее Роскосмос сообщил, что запуск станции ExoMars отложен с 2020 на 2022 год для проведения дополнительных испытаний с доработанным оборудованием и окончательной версией программного обеспечения, а также из-за коронавируса в Европе.