Роскосмос опроверг сообщения СМИ о бракованных болтах на "Протоне"

Ранее ряд СМИ сообщил, что причиной переноса межпланетной миссии могли стать бракованные болты, которыми крепились топливопроводы второй ступени ракеты "Протон". Такие болты использовались как в ракете для запуска спутников связи, так и для запуска ExoMars.

"Некачественные комплектующие, выявленные на ракете-носителе "Протон-М", предназначенной для запуска космических аппаратов "Экспресс", никак не отразились на решении по переносу миссии ExoMars. ЕКА и Роскосмос эту причину в расчёт не приняли, поскольку она никак не имела отношения к принятию решения по миссии", - сказали в Роскосмосе.