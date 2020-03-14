Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-03-14T16:19+0300
https://ria.ru/20200314/1568605420.html
Роскосмос опроверг сообщения СМИ о бракованных болтах на "Протоне"
https://cdn25.img.ria.ru/images/155008/97/1550089790_455:0:4096:2048_1036x0_80_0_0_f801cc9e5e78a302287608270e3f85b0.jpg
РИА Новости

Роскосмос опроверг сообщения СМИ о бракованных болтах на "Протоне"

16:19 14.03.2020
1946
© Depositphotos / sdecoretМарс во время восхода солнца
Марс во время восхода солнца
© Depositphotos / sdecoret
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Перенос запуска на ракете "Протон-М" российско-европейской миссии ExoMars с 2020 на 2022 год не связан с обнаружением бракованных комплектующих в другой ракете "Протон-М", предназначенной для запуска спутников связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103", пояснили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
Ранее ряд СМИ сообщил, что причиной переноса межпланетной миссии могли стать бракованные болты, которыми крепились топливопроводы второй ступени ракеты "Протон". Такие болты использовались как в ракете для запуска спутников связи, так и для запуска ExoMars.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
12 марта, 14:57
"Трудное решение". Рогозин о роли COVID-19 в переносе миссии ExoMars
"Некачественные комплектующие, выявленные на ракете-носителе "Протон-М", предназначенной для запуска космических аппаратов "Экспресс", никак не отразились на решении по переносу миссии ExoMars. ЕКА и Роскосмос эту причину в расчёт не приняли, поскольку она никак не имела отношения к принятию решения по миссии", - сказали в Роскосмосе.
Ранее Роскосмос сообщил, что запуск станции ExoMars отложен с 2020 на 2022 год для проведения дополнительных испытаний с доработанным оборудованием и окончательной версией программного обеспечения, а также из-за коронавируса в Европе.
Выход в открытый космос
12 марта, 19:09
В ЦПК разработали допмеры для защиты космонавтов от коронавируса
921002
Обсудить 0
РИА НаукаРоссияЗапуск программы "ЭкзоМарс"Протон-МЭкзомарсКосмос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоРоскосмосЕвропа
Рекомендуем
Проект международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway
НАСА отложило строительство окололунной пилотируемой станции Gateway
Планета Уран и ее кольца, видные в инфракрасном спектре
Астрономы объяснили, почему Уран вращается на боку
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин призвал создать новый корабль для полетов на орбиту
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Луна
Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане
Источник назвал сроки пусков ракет "Союз" со спутниками ОАЭ и Франции
Магнетар
Ученые установили, как образуются магнитные звезды
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Мужчина умоляет о прощении
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б
Швеция изготовит детали для российских ракет "Союз"
Дубай, ОАЭ
ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта
Экс-президент Украины Петр Порошенко
СМИ: Порошенко хочет срочно вернуться на Украину из испанской клиники
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкина
Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории "Спектр-УФ"
Борщ
Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
04:37В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
04:30Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее
Лента новостейМолния