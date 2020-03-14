Аэропорт Шереметьево получил сообщения о минировании трех рейсов

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На электронную почту аэропорта На электронную почту аэропорта Шереметьево поступили сообщения о минировании трех рейсов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Сообщение на электронную почту о минировании рейсов: SU 1506 Москва — Тюмень, SU 1445 Иркутск — Москва, SU 1422 Москва — Челябинск", — сказал он.

В момент получения информации о минировании самолеты находились в пути следования. Проводятся следственные мероприятия.