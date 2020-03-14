Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T18:48+0300
https://ria.ru/20200314/1568605345.html
Аэропорт Шереметьево получил сообщения о минировании трех рейсов
https://cdn24.img.ria.ru/images/156356/06/1563560639_0:0:2016:1134_1036x0_80_0_0_0a4b89d040a97b9bf58f13db50c51494.jpg
РИА Новости

Аэропорт Шереметьево получил сообщения о минировании трех рейсов

16:17 14.03.2020 (обновлено: 18:48 14.03.2020)
14057
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На электронную почту аэропорта Шереметьево поступили сообщения о минировании трех рейсов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Сообщение на электронную почту о минировании рейсов: SU 1506 Москва — Тюмень, SU 1445 Иркутск — Москва, SU 1422 Москва — Челябинск", — сказал он.
В момент получения информации о минировании самолеты находились в пути следования. Проводятся следственные мероприятия.
Позже стало известно, что рейс Москва — Челябинск вынужденно приземлился в Казани. Рейс из столицы до Тюмени благополучно долетел до места назначения.
Самолет компании Уральские авиалинии совершает посадку в аэропорту
13 марта, 17:34
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет
967713227
Обсудить 7
ЧелябинскИркутскТюменьШереметьево (аэропорт)Происшествия
Рекомендуем
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Здание Международного аэропорта Сочи
Аэропорт Сочи возобновил в штатном режиме работу, нарушенную туманом
Сотрудник полиции на Ярославском вокзале в Москве
Россия усилит контроль в аэропортах и на вокзалах
Sukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве
Самолет штатно сел в Шереметьево после поданного сигнала тревоги
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Последствия сильного ветра в Москве
Штормовой ветер в Москве повалил 200 деревьев, один человек погиб
Американские флаги в Вашингтоне
США включили в черный список две российские компании
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
В России установили личности 96 ветеранов Латышского легиона СС
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Названы тяжелые последствия коронавируса
Леонид Кравчук
Кравчук поставил на место соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Самолет Будапешт — Москва подал сигнал тревоги
Снег в Москве
Гидрометцентр предупредил москвичей о резком похолодании
Врач скорой медицинской помощи
В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
04:37В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
04:30Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее
Лента новостейМолния