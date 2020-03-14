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ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта
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РИА Новости

ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта

16:16 14.03.2020 (обновлено: 16:36 14.03.2020)
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© РИА Новости / Анна ЧерноваДубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
© РИА Новости / Анна Чернова
ДОХА, 14 мар - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты временно приостанавливают выдачу любых виз с 17 марта для всех, за исключением дипломатов, в ответ на объявление Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавирусной инфекции, сообщило в субботу Федеральное управление по регистрации и гражданствам.
"ОАЭ перестают временно выдавать любые визы для всех, за исключением владельцев дипломатических паспортов, с 17 марта в рамках превентивных мер и рекомендаций ВОЗ по борьбе с распространением коронавируса, что делает поездки людей в это время чрезвычайно опасными", - передает Эмиратское агентство новостей заявление управления.
Решение не касается лиц, которые уже успели получить визы до оглашения этого решения.
Как разъяснили в управлении, решение будет действовать до того момента, пока в странах, где обнаружено много случаев заболевания коронавирусом, не будет налажена система выявления заболевания медицинскими тестами до выезда людей из страны.
Ранее о запрете на выдачу туристических виз на 30 дней заявил Оман, Кувейт запретил въезжать в страну кому-либо, кроме граждан страны и их ближайших родственников.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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ТуризмКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаОАЭВ мире
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