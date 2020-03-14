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Правительство Украины одобрило решение о запрете въезда иностранцам
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РИА Новости

Правительство Украины одобрило решение о запрете въезда иностранцам

16:14 14.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация на Украине в связи с коронавирусом
Ситуация на Украине в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Стрингер
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Ситуация на Украине в связи с коронавирусом. Архивное фото
КИЕВ, 14 мар – РИА Новости. Кабмин Украины на внеочередном заседании в субботу принял распоряжение о временном ограничении въезда в страну граждан других государств и приостановке авиасообщения на фоне ситуации с коронавирусом в мире, говорится в сообщении на правительственном портале.
С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели, соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны страны в пятницу. Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся заграницей украинцев вернуться на родину в течение трех суток до закрытия авиасообщения.
"Кабинет министров на внеочередном заседании 14 марта принял распоряжение о временном ограничении пересечения госграницы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", - сообщается на сайте.
Так, документ предусматривает временное закрытие с 01.00 мск 17 марта по 3 апреля пунктов пропуска через госграницу для международного пассажирского воздушного сообщения (за исключением ряда категорий граждан), а также временный запрет с 01.00 мск 16 марта по 3 апреля на пересечение границы для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан, среди которых представители международных организаций и миссий, работающих в стране и люди, имеющие право на проживание в Украине).
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Кроме того, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко получил ряд полномочий по эпидемиологическому надзору.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.
В пятницу Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате нового коронавируса COVID-19, умерла женщина в Житомирской области, которую госпитализировали в четверг. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, а также лица, с которыми она контактировала.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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Коронавирус COVID-19Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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