Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T16:37+0300
https://ria.ru/20200314/1568605171.html
В UNWTO оценили объем падения турсектора из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565289648_0:67:2691:1582_1036x0_80_0_0_4d0a9887bf6e54077dcd856d9027319a.jpg
РИА Новости

В UNWTO оценили объем падения турсектора из-за коронавируса

16:10 14.03.2020 (обновлено: 16:37 14.03.2020)
565
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкТуристы на одной из улиц Милана
Туристы на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Туристы на одной из улиц Милана. Архивное фото
МАДРИД, 14 мар – РИА Новости, Елена Шестернина. Изначальные прогнозы падения туристического сектора на 1-3% из-за коронавируса будут пересмотрены, спад будет больше, чем предполагалось ранее, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Марсело Риси.
Ранее UNWTO сообщала, что падение в туристическом секторе составит от 1 до 3%.
Защитная маска на скульптуре в Турине, Италия
13 марта, 20:33Туризм
Коронавирус может лишить работы 50 миллионов человек в сфере туризма
"Эти первые оценки, безусловно, будут пересмотрены, потому что они были сделаны до ограничений на поездки в США и в Европе, перед тем, как ситуация в огромной степени затронула Испанию, Францию, другие страны", - сказал Риси, занимающий пост директора по коммуникациям.
Он напомнил, что эпидемия коронавируса окажет огромное негативное влияние на мировую экономику. "Поэтому мы призываем, чтобы на уровне государственной политики и международной политики туризм был активно вовлечен в программы экономического восстановления. На европейском уровне принята программа, которая касается малого и среднего бизнеса, а мы знаем, что 80% туристического сектора в мире приходится на малые и средние компании", - напомнил Риси.
В качестве примера он привел Испанию, эпидемиологическая ситуация в которой резко ухудшается. Число зараженных коронавирусом в стране в субботу превысило 5,7 тысячи человек, то есть на полторы тысячи больше, чем в пятницу. С начала кризиса скончались 136 человек.
Военнослужащие в защитных костюмах во время прибытия граждан Бразилии из Китая на базе ВВС в Анаполисе
13 марта, 23:49
Бразилия запретила морские круизы из-за коронавируса
Испанское правительство выделит почти 4 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом и его последствиями. В частности, 400 миллионов евро выделено туристическому сектору, сектору гостеприимства и транспорта. Кроме того, объявлено о шестимесячной отсрочке выплаты налогов малому и среднему бизнесу.
"Мы верим, что Испания останется мировым лидером в области туризма после того, как мы преодолеем эту ситуацию. Туристический сектор несет убытки во всех странах. С одной стороны, вводятся ограничения, с другой, люди демонстрируют ответственность - остаются дома, снижают социальные контакты. Приостанавливается торговая деятельность, в первую очередь, как например, в Испании, в местах развлечений - услуг, связанных с туризмом. Разумеется, сектор страдает", - добавил Риси.
На территории сообщества Мадрид с субботы закрыты практически все магазины (за исключением продовольственных и предметов первой необходимости, включая аптеки и заправки), рестораны, бары, театры, кино, музеи, казино, некоторые парки и так далее.
В UNWTO выразили уверенность, что принимаемые странами решения в связи с ситуацией "наилучшим образом соответствуют интересам населения и его здоровью". "Мы призываем людей, которые путешествуют, в этой сложной ситуации вести себя наиболее ответственным образом. Мы полностью выполняем рекомендации Всемирной организации здравоохранения к принятию превентивных мер и ответственности. Мы понимаем озабоченность наиболее пострадавших стран и призывы к тому, чтобы воздержаться от поездок", - добавил Риси.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
420101
Обсудить 0
ТуризмКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмВсемирная туристская организацияМадрид (город)ООНСШАВ мире
Рекомендуем
Мадрид, Испания
Всемирная туристская организация ООН приостановила все мероприятия
Участники акции против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на площади Независимости в Киеве
Украинский экономист предложил продать страну Китаю
Ситуация в Мадриде, Испания
Число жертв коронавируса в Испании превысило 180 человек
Туристы фотографируются на фоне Эйфелевой башни в Париже
Франция заявила о третьей стадии эпидемии коронавируса в стране
Дубай, ОАЭ
ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Пассажирский самолет в небе
Росавиация уведомила авиакомпании об ограничениях полетов в Европу
Человек в защитной маске проходит мимо Конногвардейского полка по Уайтхоллу в Лондоне, Великобритания
В Британии число жертв коронавируса за сутки увеличилось почти вдвое
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России обследуют всех, кто выезжал в страны со случаями коронавируса
Ситуация на Украине в связи с коронавирусом
Правительство Украины одобрило решение о запрете въезда иностранцам
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Пушков прокомментировал 14 новых случаев коронавируса в России
Прохожие в окрестностях амфитеатра в городе Доха, Катар
Катар решил прекратить выдачу виз гражданам четырех стран ЕС и Судану
Ключи от квартир
Требования к управляющим домами организациям могут ужесточить
Защитная маска на скульптуре в Турине, Италия
Коронавирус может лишить работы 50 миллионов человек в сфере туризма
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
04:37В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
04:30Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее
Лента новостейМолния