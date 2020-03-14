В UNWTO оценили объем падения турсектора из-за коронавируса

МАДРИД, 14 мар – РИА Новости, Елена Шестернина. Изначальные прогнозы падения туристического сектора на 1-3% из-за Изначальные прогнозы падения туристического сектора на 1-3% из-за коронавируса будут пересмотрены, спад будет больше, чем предполагалось ранее, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Марсело Риси.

Ранее UNWTO сообщала, что падение в туристическом секторе составит от 1 до 3%.

"Эти первые оценки, безусловно, будут пересмотрены, потому что они были сделаны до ограничений на поездки в США и в Европе , перед тем, как ситуация в огромной степени затронула Испанию Францию , другие страны", - сказал Риси, занимающий пост директора по коммуникациям.

Он напомнил, что эпидемия коронавируса окажет огромное негативное влияние на мировую экономику. "Поэтому мы призываем, чтобы на уровне государственной политики и международной политики туризм был активно вовлечен в программы экономического восстановления. На европейском уровне принята программа, которая касается малого и среднего бизнеса, а мы знаем, что 80% туристического сектора в мире приходится на малые и средние компании", - напомнил Риси.

В качестве примера он привел Испанию, эпидемиологическая ситуация в которой резко ухудшается. Число зараженных коронавирусом в стране в субботу превысило 5,7 тысячи человек, то есть на полторы тысячи больше, чем в пятницу. С начала кризиса скончались 136 человек.

Испанское правительство выделит почти 4 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом и его последствиями. В частности, 400 миллионов евро выделено туристическому сектору, сектору гостеприимства и транспорта. Кроме того, объявлено о шестимесячной отсрочке выплаты налогов малому и среднему бизнесу.

"Мы верим, что Испания останется мировым лидером в области туризма после того, как мы преодолеем эту ситуацию. Туристический сектор несет убытки во всех странах. С одной стороны, вводятся ограничения, с другой, люди демонстрируют ответственность - остаются дома, снижают социальные контакты. Приостанавливается торговая деятельность, в первую очередь, как например, в Испании, в местах развлечений - услуг, связанных с туризмом. Разумеется, сектор страдает", - добавил Риси.

На территории сообщества Мадрид с субботы закрыты практически все магазины (за исключением продовольственных и предметов первой необходимости, включая аптеки и заправки), рестораны, бары, театры, кино, музеи, казино, некоторые парки и так далее.

В UNWTO выразили уверенность, что принимаемые странами решения в связи с ситуацией "наилучшим образом соответствуют интересам населения и его здоровью". "Мы призываем людей, которые путешествуют, в этой сложной ситуации вести себя наиболее ответственным образом. Мы полностью выполняем рекомендации Всемирной организации здравоохранения к принятию превентивных мер и ответственности. Мы понимаем озабоченность наиболее пострадавших стран и призывы к тому, чтобы воздержаться от поездок", - добавил Риси.