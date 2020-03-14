В результате обстрела базы коалиции в Ираке ранены трое военных

Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак

ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Коалиция во главе с Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ*) подтвердила новый обстрел базы в Ираке : в результате пострадали пять человек.

"Коалиция подтверждает, что 14 марта в 10:51 (время совпадает с московским – ред.) как минимум 25 107-миллиметровых ракет попали в иракский лагерь Таджи, где размещены войска коалиции. Трое военнослужащих коалиции и двое иракских ранены", - написал в Twitter официальный представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.

The @CJTFOIR confirms at least (25) 107mm rockets impacted Iraq's Camp Taji base hosting Coalition troops, March 14 at 10:51 a.m. (Iraq Time). 3-Coalition WIA, 2-Iraqi WIA. Assessment and investigation ongoing, follow @OIRSpox & @SecMedCell for updates. https://t.co/q3ybQYJU40 pic.twitter.com/3JqyMnqQYq — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) March 14, 2020

В свою очередь представитель командования совместными военными операциями в Ираке генерал Тахсин аль-Хафаджи сообщил Иракскому новостному агентству, что были ранены двое военнослужащих из расчета сил ПВО, они находятся в критическом состоянии.

По его словам, в сторону расчетов противовоздушной обороны рядом с дислокацией сил коалиции в Таджи были выпущены 33 реактивных снаряда. Он также подчеркнул, что американские войска не могут отвечать на нападения на базу Таджи без разрешения командования иракской армии.

Это уже второй обстрел базы Таджи за неделю. В результате предыдущего обстрела погибли двое американских и один британский военнослужащий. Ответственность за обстрел США возложили на шиитские вооружённые группировки Ирака, по которым были нанесены многочисленные удары.