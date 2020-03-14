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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-14T16:09+0300
https://ria.ru/20200314/1568605072.html
В результате обстрела базы коалиции в Ираке ранены трое военных
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564721410_0:91:2100:1272_1036x0_80_0_0_25db29fe04fb44279ea2547fb9cdb8fc.jpg
РИА Новости

В результате обстрела базы коалиции в Ираке ранены трое военных

16:07 14.03.2020 (обновлено: 16:09 14.03.2020)
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© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ*) подтвердила новый обстрел базы в Ираке: в результате пострадали пять человек.
"Коалиция подтверждает, что 14 марта в 10:51 (время совпадает с московским – ред.) как минимум 25 107-миллиметровых ракет попали в иракский лагерь Таджи, где размещены войска коалиции. Трое военнослужащих коалиции и двое иракских ранены", - написал в Twitter официальный представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.
В свою очередь представитель командования совместными военными операциями в Ираке генерал Тахсин аль-Хафаджи сообщил Иракскому новостному агентству, что были ранены двое военнослужащих из расчета сил ПВО, они находятся в критическом состоянии.
По его словам, в сторону расчетов противовоздушной обороны рядом с дислокацией сил коалиции в Таджи были выпущены 33 реактивных снаряда. Он также подчеркнул, что американские войска не могут отвечать на нападения на базу Таджи без разрешения командования иракской армии.
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13 марта, 12:21
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Это уже второй обстрел базы Таджи за неделю. В результате предыдущего обстрела погибли двое американских и один британский военнослужащий. Ответственность за обстрел США возложили на шиитские вооружённые группировки Ирака, по которым были нанесены многочисленные удары.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Война в СирииИсламское государствоИракСШАВ мире
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