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Всемирная туристская организация ООН приостановила все мероприятия
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РИА Новости

Всемирная туристская организация ООН приостановила все мероприятия

16:01 14.03.2020 (обновлено: 16:37 14.03.2020)
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© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания
© Depositphotos / SOMATUSCANI
МАДРИД, 14 мар – РИА Новости, Елена Шестернина. Всемирная туристская организация ООН (UNWTO), штаб-квартира которой расположена в Мадриде, объявила о прекращении до конца апреля всех мероприятий в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил РИА Новости ее официальный представитель Марсело Риси.
"Сегодня Всемирная туристская организация приостановила всю активную деятельность до конца апреля на мировом уровне", - сказал Риси, занимающий пост директора в области коммуникаций.
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Это означает, что до 30 апреля приостановлены все запланированные мероприятия, их проведение в дальнейшем зависит от развития ситуации. Все сотрудники UNWTO, работающие в штаб-квартире в Мадриде, переходят на удаленную работу.
"Не будет активной деятельности организации, мы следуем рекомендациям организаций в области здравоохранения. Но, разумеется, мы продолжим работать", - пояснил официальный представитель.
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На территории сообщества Мадрид с субботы закрыты практически все магазины (за исключением продовольственных и торгующих предметами первой необходимости, включая аптеки и заправки), рестораны, бары, театры, кино, музеи, казино, некоторые парки и так далее. Власти рекомендуют людям по возможности не выходить из домов, работодатели переводят сотрудников на удаленную работу.
По последним данным, число зараженных в Испании составляет 5 753 человека, из них в Мадриде – почти три тысячи. С начала эпидемии в стране скончались 136 человек, выздоровели 517.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыВсемирная туристская организацияМадрид (город)ООНИспанияВ мире
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