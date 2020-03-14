Всемирная туристская организация ООН приостановила все мероприятия

МАДРИД, 14 мар – РИА Новости, Елена Шестернина. Всемирная туристская организация ООН (UNWTO), штаб-квартира которой расположена в Мадриде , объявила о прекращении до конца апреля всех мероприятий в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил РИА Новости ее официальный представитель Марсело Риси.

"Сегодня Всемирная туристская организация приостановила всю активную деятельность до конца апреля на мировом уровне", - сказал Риси, занимающий пост директора в области коммуникаций.

Это означает, что до 30 апреля приостановлены все запланированные мероприятия, их проведение в дальнейшем зависит от развития ситуации. Все сотрудники UNWTO, работающие в штаб-квартире в Мадриде, переходят на удаленную работу.

"Не будет активной деятельности организации, мы следуем рекомендациям организаций в области здравоохранения. Но, разумеется, мы продолжим работать", - пояснил официальный представитель.

На территории сообщества Мадрид с субботы закрыты практически все магазины (за исключением продовольственных и торгующих предметами первой необходимости, включая аптеки и заправки), рестораны, бары, театры, кино, музеи, казино, некоторые парки и так далее. Власти рекомендуют людям по возможности не выходить из домов, работодатели переводят сотрудников на удаленную работу.