Самолет штатно сел в Шереметьево после поданного сигнала тревоги

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Датчик неисправности системы кондиционирования сработал в самолете российской авиакомпании "Аэрофлот" рейса Будапешт — Москва, посадка в Шереметьево прошла штатно, сообщила РИА Новости пресс секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова.
СМИ ранее в субботу сообщили, что самолет Будапешт — Москва подал сигнал тревоги перед посадкой в Шереметьево.
"Сработал датчик неисправности системы кондиционирования. КВС (командир воздушного судна. — Прим. ред.) принял решение снизиться и следовать в аэропорт назначения. Посадка прошла штатно", — сказала Спивакова.