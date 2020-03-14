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Самолет штатно сел в Шереметьево после поданного сигнала тревоги
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РИА Новости

Самолет штатно сел в Шереметьево после поданного сигнала тревоги

15:58 14.03.2020 (обновлено: 17:50 14.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкSukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту "Шереметьево" в Москве
Sukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Датчик неисправности системы кондиционирования сработал в самолете российской авиакомпании "Аэрофлот" рейса Будапешт — Москва, посадка в Шереметьево прошла штатно, сообщила РИА Новости пресс секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова.
СМИ ранее в субботу сообщили, что самолет Будапешт — Москва подал сигнал тревоги перед посадкой в Шереметьево.
"Сработал датчик неисправности системы кондиционирования. КВС (командир воздушного судна. — Прим. ред.) принял решение снизиться и следовать в аэропорт назначения. Посадка прошла штатно", — сказала Спивакова.
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АэрофлотШереметьево (аэропорт)Происшествия
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