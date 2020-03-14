Между Белоруссией и Польшей приостановили движение поездов

МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Белорусская железная дорога сообщила, что с 15 марта временно приостанавливается курсирование пассажирских поездов в польские Белорусская железная дорога сообщила, что с 15 марта временно приостанавливается курсирование пассажирских поездов в польские Варшаву Краков и Тересполь.

"Временно приостановлено курсирование поездов в сообщении с Польшей", - говорится в сообщении на сайте Белорусской желдороги.

Там поясняется, что в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Польшей принято решение о прекращении международного железнодорожного сообщения. "На основании этого факта железнодорожная администрация Польши уведомила о временной приостановке курсирования поездов белорусского формирования", - говорится в сообщении.

Так, отменяются и временно курсировать не будут поезда № 126/125 и 128/127 Брест-Варшава-Брест отправлением из Варшавы и Бреста (с 15 марта), поезд № 304/303 Краков-Гродно отправлением из Кракова и Гродно с (15 марта), поезда №119/120, 121/122 и 123/124 Брест-Тересполь-Брест отправлением из Бреста и Тересполя (с 15 марта).

В сообщении подчеркивается, что неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. Сроки возврата проездных документов не ограничены.

"Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в графике движения поездов. О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.