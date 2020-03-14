Минздрав Украины создал оперативный штаб противодействия коронавирусу

"С 14 марта 2020 года с целью координации действий в период сложной эпидемиологической ситуации, в Центре общественного здоровья начинает свою работу внутренний оперативный штаб, которой будет заниматься исключительно вопросами COVID-19, ответами на запросы, сбором, обработкой и предоставлением аналитических выводов, которые будут основой для принятия решений на уровне страны", - сообщается на сайте.
В состав оперативного штаба вошли представители центра, международных и других организаций, "которые будут работать в режиме ненормированного рабочего дня".
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
В пятницу минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате нового коронавируса COVID-19, умерла женщина в Житомирской области, которую госпитализировали в четверг. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, а также лица, с которыми она контактировала.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.