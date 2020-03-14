Требования к управляющим домами организациям могут ужесточить

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московская областная дума внесла в нижнюю палату парламента два документа по ужесточению лицензионного контроля и требований к организациям и лицам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, следует из электронной базы данных Госдумы

Авторы документа напоминают, что президентом РФ, правительством РФ неоднократно давались поручения о совершенствовании деятельности управляющих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, системы лицензирования и лицензионного контроля за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами, но до настоящего времени указанные поручения в полном объеме не выполнены.

"Принятие настоящего законопроекта позволит ужесточить требования к управляющим организациям, повысить качество управления многоквартирными домами, предупредить возникновение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан, а также в дальнейшем повысить эффективность лицензионного контроля за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами", - говорится в первом документе.

"Проект закона подготовлен в целях ужесточения лицензионных требований к лицам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, дальнейшего оздоровления рынка услуг по управлению многоквартирными домами, предупреждения входа на него неэффективно работающих и недобросовестных организаций", - уточняется во втором документе.

В первом документе авторы предлагают наделить органы государственной власти субъектов РФ полномочиями по установлению региональными нормативными правовыми актами минимальных требований к материально-технической базе для осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Под материально-технической базой имеется в виду наличие и приспособленность помещений управляющей организации для взаимодействия с собственниками, количество, срок эксплуатации и техническое состояние парка оборудования, инвентаря, а также наличие материальных и квалифицированных трудовых ресурсов. Требования должны быть разработаны с учетом территориальной и климатической специфики конкретного субъекта РФ, подчеркивают авторы документа, а обязательность их соблюдения закреплена в лицензионных требованиях к организациям. Отсутствие минимальной материально-технической базы у управляющей организации предлагают относить к грубым нарушениям лицензионных требований.

Во втором проекте предлагается дополнить перечень лицензионных требований к лицам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, следующими требованиями: у лицензиата, соискателя лицензии нет недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджетную систему РФ; соискатель лицензии не входит в группу лиц с лицом, действие лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами которого аннулировано.

Документирование зависимой связи управляющей компании с лицом (группой лиц), лишенным лицензии, является реализуемой нормой, подчеркивают авторы документа. По результатам мониторинга, проведенного на территории Московской области , установлено, что в настоящее время руководителями и собственниками управляющих организаций применяются схемы ухода от оплаты коммунальных ресурсов путем преднамеренного банкротства предприятий, которое реализуется через искусственное накопление долговых обязательств и вывода денежных средств, поступающих в качестве платежей за коммунальные услуги. При этом указанные лица учреждают другие компании (как правило, имеющие схожие названия с компаниями-банкротами) и остаются в бизнесе, связанном с управлением многоквартирными домами.

Долговые обязательства, урегулированные в ходе процедур банкротства, не компенсируют в полном объеме накопившиеся задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, которые, в свою очередь, несут убытки и испытывают сложности при взаиморасчетах с поставщиками топливноэнергетических ресурсов за поставленные природный газ и электроэнергию.