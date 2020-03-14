Клишас объяснил "пакетное" голосование по поправкам в Конституцию

"Когда вы голосуете за какого-то политика, вам тоже что-то в нем нравится, что-то не нравится, но вы должны найти какой-то баланс внутри себя и принять решения. Есть плюсы и минусы, но все же этот человек соответствует представлениям о том, кто должен представлять ваши интересы и принимать решения", - отметил он.