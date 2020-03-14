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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-14T15:43+0300
https://ria.ru/20200314/1568604299.html
Клишас объяснил "пакетное" голосование по поправкам в Конституцию
https://cdn25.img.ria.ru/images/156353/79/1563537969_0:286:2966:1954_1036x0_80_0_0_d619c8487b8f4d0b7263e8d3b5a7d03b.jpg
РИА Новости

Клишас объяснил "пакетное" голосование по поправкам в Конституцию

15:43 14.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 мар – РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас объяснил необходимость голосования сразу за весь пакет поправок в Конституцию РФ "сквозным характером" вносимых изменений.
"Очень много сквозных поправок. Например, тот же самый важнейший социальный блок, мы дополняем полномочия правительства в связи с этим. То есть поправки носят сквозной характер. По тексту сложно очень будет, если граждане поддержали это, но не подержали какие-то другие положения" - сказал Клишас в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

"Когда вы голосуете за какого-то политика, вам тоже что-то в нем нравится, что-то не нравится, но вы должны найти какой-то баланс внутри себя и принять решения. Есть плюсы и минусы, но все же этот человек соответствует представлениям о том, кто должен представлять ваши интересы и принимать решения", - отметил он.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.
Конституция РФ
Вчера, 14:28Голосование по поправкам в Конституцию
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Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции РФ запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияАндрей КлишасКонституция РФПолитика
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