Пятый сезон мультфильма "Маша и Медведь" будет состоять из 26 серий

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пятый сезон мультфильма "Маша и Медведь", релиз которого запланирован на осень 2020 года, будет включать 26 серий, сообщила РИА Новости пресс-служба компании Animaccord в субботу.
"Уже этой осенью мы планируем релиз нового, пятого сезона. Мы возвращаемся к истокам, к основам - всему тому, что зрители любили в 1-2 сезонах. Такой же юмор, такая же картинка, классический сюжет. Пятый сезон будет состоять из 26 серий продолжительностью семь минут каждая", - рассказали в пресс-службе.
Согласно плану производства, эпизоды будут выходить с периодичностью, в среднем, раз в 1,5 месяца.
"Отличительная особенность 5 сезона - это производство мультсериала в 4К, что на сегодняшний день абсолютно уникально для серийной анимации в контексте глобальной анимационной индустрии", - отметили в пресс-службе.
Мультсериал "Маша и Медведь" на данный момент переведен на 39 языков и показывается в более чем 150 странах мира. Летом 2019 года компания Animaccord запустила четвертый музыкальный сезон мультсериала "Маша и Медведь" под названием "Машины Песенки".