Пятый сезон мультфильма "Маша и Медведь" будет состоять из 26 серий

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пятый сезон мультфильма Пятый сезон мультфильма "Маша и Медведь" , релиз которого запланирован на осень 2020 года, будет включать 26 серий, сообщила РИА Новости пресс-служба компании Animaccord в субботу.

"Уже этой осенью мы планируем релиз нового, пятого сезона. Мы возвращаемся к истокам, к основам - всему тому, что зрители любили в 1-2 сезонах. Такой же юмор, такая же картинка, классический сюжет. Пятый сезон будет состоять из 26 серий продолжительностью семь минут каждая", - рассказали в пресс-службе.

Согласно плану производства, эпизоды будут выходить с периодичностью, в среднем, раз в 1,5 месяца.

"Отличительная особенность 5 сезона - это производство мультсериала в 4К, что на сегодняшний день абсолютно уникально для серийной анимации в контексте глобальной анимационной индустрии", - отметили в пресс-службе.