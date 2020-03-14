Родительский комитет оценил идею перехода на дистанционное обучение

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала рекомендацию Минпросвещения, в соответствии с которой школам стоит перейти на дистанционное обучение.
Эксперт назвала эту меру оправданной и отметила, что "всегда лучше перестраховаться", поскольку школа в таком случае становится местом повышенной опасности.
"Дети проводят там много времени в достаточно тесном контакте. У нас есть все инструменты для перевода детей на дистанционное, домашнее обучение", — сказала Волынец в комментарии RT.
При этом она отметила, что не у всех родителей есть возможность оставлять детей с кем-то из взрослых.
Министерство просвещения рекомендовало региональным властям перевести школьников на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса COVID-19. На днях Всемирная организация здравоохранения объявила ее пандемией. В мире заражены уже примерно 140 тысяч человек более чем в 130 странах. Свыше пяти тысяч человек скончались.