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Родительский комитет оценил идею перехода на дистанционное обучение
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РИА Новости

Родительский комитет оценил идею перехода на дистанционное обучение

15:42 14.03.2020 (обновлено: 22:15 14.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Владыкин / Перейти в фотобанкВспышка ОРВИ в школе
Вспышка ОРВИ в школе
© РИА Новости / Алексей Владыкин
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала рекомендацию Минпросвещения, в соответствии с которой школам стоит перейти на дистанционное обучение.
Эксперт назвала эту меру оправданной и отметила, что "всегда лучше перестраховаться", поскольку школа в таком случае становится местом повышенной опасности.
"Дети проводят там много времени в достаточно тесном контакте. У нас есть все инструменты для перевода детей на дистанционное, домашнее обучение", — сказала Волынец в комментарии RT.
При этом она отметила, что не у всех родителей есть возможность оставлять детей с кем-то из взрослых.
Министерство просвещения рекомендовало региональным властям перевести школьников на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса COVID-19. На днях Всемирная организация здравоохранения объявила ее пандемией. В мире заражены уже примерно 140 тысяч человек более чем в 130 странах. Свыше пяти тысяч человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Ирина ВолынецОбщество
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