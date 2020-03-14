Зараженные коронавирусом жители Кузбасса прилетели из Италии

Трогаем глазами: почему почесать щеку – плохая идея Мыть руки с мылом, использовать антисептические гели и избегать рукопожатий в условиях коронавируса, эти способы профилактики люди усвоили. Однако привычка трогать лицо руками так же опасна, и от нее нужно избавляться.