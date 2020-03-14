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Зараженные коронавирусом жители Кузбасса прилетели из Италии
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РИА Новости

Зараженные коронавирусом жители Кузбасса прилетели из Италии

15:26 14.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЭкспресс-лаборатория
Экспресс-лаборатория
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 14 мар - РИА Новости. Оба заражённых коронавирусной инфекцией в Кемерово прибыли из Италии 7 марта, сообщила журналистам замруководителя Роспотребнадзора по Кемеровской области Надежда Кутькина.
Ранее сообщалось, что наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у двух пациентов в городе Кемерово. Оба находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8, изолированы и получают все необходимое лечение.
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Трогаем глазами: почему почесать щеку – плохая идеяМыть руки с мылом, использовать антисептические гели и избегать рукопожатий в условиях коронавируса, эти способы профилактики люди усвоили. Однако привычка трогать лицо руками так же опасна, и от нее нужно избавляться.
"Оба прилетели из туристической поездки из Италии 7 марта в Шереметьево, оттуда в Новосибирск, далее - личным транспортом. Роспотребнадзор по Московской области их нам передал, они были под наблюдением... Контактных в области четверо, один контактный госпитализирован, трое под домашним наблюдением. В настоящее время устанавливаются остальные контакты, в том числе и в самолете", - сказала Кутькина во время брифинга, посвященного ситуации с коронавирусом.
В свою очередь главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина добавила, что состояние одного госпитализированного средней степени тяжести, у другого - удовлетворительное.
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"У одного состояние средней степени тяжести, у другого удовлетворительное. Получают лечение в соответствии с национальными клиническими рекомендациями", - сказала Бородкина.
Все медицинские учреждения Кузбасса приведены в режим готовности: разработан порядок приема пациентов с подозрением на коронавирус, проведены подготовительные мероприятия, имеется необходимое количество медикаментов и средств индивидуальной защиты.
Пассажиры международных рейсов, прилетающие в аэропорт Кемерово имени Леонова, проходят бесконтактное измерение температуры.
Также в регионе с 10 марта круглосуточно работает горячая линия для граждан, прибывших из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКузбасс (Кемерово)КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Кемеровская областьОбщество
Популярные комментарии
Аж в Италию ездили за вирусом, причём не за маленькие деньги, дома дождаться не втерпёж? Вот почему такие бестолковые "оптимисты" во всём мире? Из за такой тупости и все беды.
14 марта, 15:33
Александр Невский
5510010
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