В Тольятти двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке

САМАРА, 14 мар - РИА Новости. Два человека госпитализированы в субботу в городе Тольятти Два человека госпитализированы в субботу в городе Тольятти Самарской области с подозрением на коронавирус , сообщил главный врач Тольяттинской городской клинической больницы №5 Николай Ренц.

"Четырнадцатого марта в ТГКБ №5 госпитализированы два пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, больные в состоянии средней тяжести, изолированы и получают необходимое обследование и лечение", - написал Ренц в своем аккаунте в Twitter.

По словам Ренца, один из пациентов прибыл из Испании, второй был с ним в контакте. "Окончательный диагноз будет поставлен после получения ответа из федерального центра "Вектор". Инфекционная Служба больницы готова к оказанию помощи больным с COVID-19", - уточнил главврач.

Он добавил, что контактные лица выявлены, также изолированы и обследуются.