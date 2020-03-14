В Тольятти двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

САМАРА, 14 мар - РИА Новости. Два человека госпитализированы в субботу в городе Тольятти Самарской области с подозрением на коронавирус, сообщил главный врач Тольяттинской городской клинической больницы №5 Николай Ренц.
"Четырнадцатого марта в ТГКБ №5 госпитализированы два пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, больные в состоянии средней тяжести, изолированы и получают необходимое обследование и лечение", - написал Ренц в своем аккаунте в Twitter.
По словам Ренца, один из пациентов прибыл из Испании, второй был с ним в контакте. "Окончательный диагноз будет поставлен после получения ответа из федерального центра "Вектор". Инфекционная Служба больницы готова к оказанию помощи больным с COVID-19", - уточнил главврач.
Он добавил, что контактные лица выявлены, также изолированы и обследуются.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах.
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