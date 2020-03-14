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Московские стационары закрыли для посетителей
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РИА Новости

Московские стационары закрыли для посетителей

15:21 14.03.2020 (обновлено: 15:42 14.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДверь помещения отдельного режимного корпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина
Дверь помещения отдельного режимного корпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Стационары Москвы закрыты для посещения, но всем пациентам по-прежнему можно передать гостинцы, сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
"В городские больницы, подведомственные департаменту здравоохранения Москвы, временно прекращен допуск посетителей к пациентам (в соответствии с постановлением №1 от 12.03.2020 года главного санитарного врача по городу Москве). Это касается всех круглосуточных стационаров, как взрослых, так и детских", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что посетители по-прежнему смогут передавать "посылки" своим близким, для этого в каждом стационаре предусмотрены выделенные места. Кроме того, о состоянии пациента можно будет узнать у лечащего или дежурного врача в определённые часы. Расписание консультаций и места приема передачи можно уточнить по телефону городского стационара, где пациент проходит лечение.
"В городских поликлиниках, как в детских, так и взрослых, временно отменена плановая диспансеризации населения и профилактические медицинские осмотры", - уточняют в пресс-службе.
Эти меры действуют до особого распоряжения главного государственного санитарного врача по Москве, заключили в пресс-службе.
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