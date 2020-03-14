Московские стационары закрыли для посетителей

"В городские больницы, подведомственные департаменту здравоохранения Москвы, временно прекращен допуск посетителей к пациентам (в соответствии с постановлением №1 от 12.03.2020 года главного санитарного врача по городу Москве). Это касается всех круглосуточных стационаров, как взрослых, так и детских", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители по-прежнему смогут передавать "посылки" своим близким, для этого в каждом стационаре предусмотрены выделенные места. Кроме того, о состоянии пациента можно будет узнать у лечащего или дежурного врача в определённые часы. Расписание консультаций и места приема передачи можно уточнить по телефону городского стационара, где пациент проходит лечение.

"В городских поликлиниках, как в детских, так и взрослых, временно отменена плановая диспансеризации населения и профилактические медицинские осмотры", - уточняют в пресс-службе.