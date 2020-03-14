В Австрии выделят четыре миллиарда евро на борьбу с коронавирусом

"Сбалансированный бюджет всегда важен, однако здоровье австрийцев, рабочие места и стабильность важнее", - заявил министр финансов Австрии Гернот Блюмель, слова которого приводит агентство.

Как отмечается в заявлении австрийского МВД, министр внутренних дел Карл Нехаммер и глава минздрава Рудольф Аншобер в субботу призвали к самоизоляции австрийцев, которые с 28 февраля посещали ряд затронутых коронавирусом районов страны. Речь идет о регионах Пацнаунталь, Санкт-Антон-ам-Арльберг и Хайлигенблут.