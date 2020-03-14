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В Австрии выделят четыре миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

В Австрии выделят четыре миллиарда евро на борьбу с коронавирусом

15:18 14.03.2020
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© REUTERS / Andreas GebertСанитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
Санитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
© REUTERS / Andreas Gebert
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство Австрии из-за ситуации с коронавирусом в субботу объявило о создании "антикризисного фонда" в размере 4 миллиардов евро, сообщило австрийское агентство APA.
По последним данным министерства здравоохранения республики, число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии достигло 602. Ранее правительство Австрии в несколько этапов ввело ограничительные меры для сдерживания распространения вируса в стране.
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"Сбалансированный бюджет всегда важен, однако здоровье австрийцев, рабочие места и стабильность важнее", - заявил министр финансов Австрии Гернот Блюмель, слова которого приводит агентство.
Как отмечается в заявлении австрийского МВД, министр внутренних дел Карл Нехаммер и глава минздрава Рудольф Аншобер в субботу призвали к самоизоляции австрийцев, которые с 28 февраля посещали ряд затронутых коронавирусом районов страны. Речь идет о регионах Пацнаунталь, Санкт-Антон-ам-Арльберг и Хайлигенблут.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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