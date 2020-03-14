Правительство Украины решило эвакуировать своих граждан из Италии

Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев

КИЕВ, 14 мар - РИА Новости. Правительство Правительство Украины на внеочередном заседании в субботу приняло решение об эвакуации своих граждан из Италии , сообщается на правительственном портале.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.

"Правительство поручило министерству инфраструктуры совместно с минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", - говорится в сообщении.

На внеочередном заседании кабинет министров также обсудил процедуру вывоза украинских граждан. В частности, таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию.

Пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.

В пятницу минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате нового коронавируса COVID-19, умерла женщина в Житомирской области, которую госпитализировали в четверг. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, а также лица, с которыми она контактировала.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.