Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T16:00+0300
https://ria.ru/20200314/1568602956.html
Школьникам не понадобятся справки о свободном посещении для школы
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564140963_0:183:3157:1959_1036x0_80_0_0_17ae569b6e4e4ff5618ec5d6629abf01.jpg
РИА Новости

Школьникам не понадобятся справки о свободном посещении для школы

15:07 14.03.2020 (обновлено: 16:00 14.03.2020)
5436
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУчитель физики и информатики школы №47 города Читы Егор Михайлов в пустом классе
Учитель физики и информатики школы №47 города Читы Егор Михайлов в пустом классе
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Учитель физики и информатики школы №47 города Читы Егор Михайлов в пустом классе. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Справка по окончании периода свободного посещения занятий в школах Москвы не требуется, решение о посещении принимается родителями, сообщили в пресс-службе оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, которые внесены как изменения в его Указ от 5 марта.
Учитель одной из школ
Вчера, 11:27
В Подмосковье ввели режим свободного посещения школ из-за коронавируса
"С 16 марта вводится свободное посещение занятий в государственных школах. Родители сами принимают решение о том, остается ребенок дома или идет на занятия. По возвращении в школу справку требовать не будут", - говорится в сообщении.
В столичном департаменте образования и науки вышел приказ № 104 от 14 марта 2020 года.
"Сообщить классному руководителю о том, что ребенка не будет на уроках, можно дистанционно с помощью электронного дневника МЭШ, воспользовавшись сервисом "Уведомление об отсутствии". При этом ученики, не посещающие занятия по решению родителей, не отстанут от школьной программы. Директорам образовательных организаций рекомендовано обеспечить необходимые меры дистанционной учебной поддержки учащихся с помощью сервисов "Московской электронной школы", - сообщает пресс-служба оперштаба.
Уточняется, что школы продолжают работать в штатном режиме, в них будут продолжаться занятия. Режим свободного посещения школ будет действовать в Москве до особого распоряжения.
"Обязательный режим самоизоляции на дому теперь распространяется не только на граждан, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, но и для совместно проживающих с ними лиц. Срок самоизоляции составляет 14 дней", - дополнили в пресс-службе оперштаба.
Поясняется, что работодатели обязаны не пускать на работу лиц, находящихся в режиме самоизоляции.
"Неисполнение обязательств теперь можно объяснить обстоятельствами непреодолимой силы", - заключается в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?
Проголосовали:42462
Вчера, 10:09
711011
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19ВОЗСергей СобянинМоскваВ мире
Рекомендуем
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Учитель физики и информатики школы №47 города Читы Егор Михайлов в пустом классе
Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение
Преподаватель в пустом учебном классе
В Петербурге школьникам предложат перейти на дистанционное обучение
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Сотрудница школы проводит санитарную обработку класса в школе
В Подмосковье ввели режим свободного посещения школ с 16 марта
Мужчина умоляет о прощении
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Дубай, ОАЭ
ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Борщ
Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Названы тяжелые последствия коронавируса
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус
Среди заболевших коронавирусом в Москве трое несовершеннолетних
Лондон
Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев
Украинский хип-хоп исполнитель Джиган на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
Жена Джигана прокомментировала скандал с "пьяным" видео мужа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
04:37В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
04:30Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее
Лента новостейМолния