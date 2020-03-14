Школьникам не понадобятся справки о свободном посещении для школы

"Сообщить классному руководителю о том, что ребенка не будет на уроках, можно дистанционно с помощью электронного дневника МЭШ, воспользовавшись сервисом "Уведомление об отсутствии". При этом ученики, не посещающие занятия по решению родителей, не отстанут от школьной программы. Директорам образовательных организаций рекомендовано обеспечить необходимые меры дистанционной учебной поддержки учащихся с помощью сервисов "Московской электронной школы", - сообщает пресс-служба оперштаба.