Школьникам не понадобятся справки о свободном посещении для школы

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Справка по окончании периода свободного посещения занятий в школах Москвы не требуется, решение о посещении принимается родителями, сообщили в пресс-службе оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, которые внесены как изменения в его Указ от 5 марта.
"С 16 марта вводится свободное посещение занятий в государственных школах. Родители сами принимают решение о том, остается ребенок дома или идет на занятия. По возвращении в школу справку требовать не будут", - говорится в сообщении.
В столичном департаменте образования и науки вышел приказ № 104 от 14 марта 2020 года.
"Сообщить классному руководителю о том, что ребенка не будет на уроках, можно дистанционно с помощью электронного дневника МЭШ, воспользовавшись сервисом "Уведомление об отсутствии". При этом ученики, не посещающие занятия по решению родителей, не отстанут от школьной программы. Директорам образовательных организаций рекомендовано обеспечить необходимые меры дистанционной учебной поддержки учащихся с помощью сервисов "Московской электронной школы", - сообщает пресс-служба оперштаба.
Уточняется, что школы продолжают работать в штатном режиме, в них будут продолжаться занятия. Режим свободного посещения школ будет действовать в Москве до особого распоряжения.
"Обязательный режим самоизоляции на дому теперь распространяется не только на граждан, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, но и для совместно проживающих с ними лиц. Срок самоизоляции составляет 14 дней", - дополнили в пресс-службе оперштаба.
Поясняется, что работодатели обязаны не пускать на работу лиц, находящихся в режиме самоизоляции.
"Неисполнение обязательств теперь можно объяснить обстоятельствами непреодолимой силы", - заключается в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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