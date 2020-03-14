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Клишас рассказал об изменении КС в связи с поправкой в Конституцию
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РИА Новости

Клишас рассказал об изменении КС в связи с поправкой в Конституцию

15:06 14.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНа заседании Конституционного суда РФ по делу об административной границе между Чечней и Ингушетией. 27 ноября 2018
На заседании Конституционного суда РФ по делу об административной границе между Чечней и Ингушетией. 27 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХАБАРОВСК, 14 мар – РИА Новости. Судей Конституционного суда, количество которых после внесения изменений в Конституцию РФ сократится с 15 до 11, не будут выводить из состава суда досрочно, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.
"Никого из судей не собираются досрочно выводить из состава суда…По действующему закону, судьи выходят в отставку по достижении 70-летнего возраста. Трое судей выйдут в отставку до конца текущего 2020 года, еще один судья по возрасту тоже выходит в отставку в следующем году, и вот тогда их станет 11", - сказал Клишас.
Он отметил, что Конституционному суду еще предстоит дать свою оценку поправкам, в том числе о сокращении количества судей.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.
Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции РФ запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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12 марта, 15:56Голосование по поправкам в Конституцию
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РоссияАндрей КлишасКонституция РФКонституционный суд РФПолитика
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