РЖД с 15 марта отменят поезда из Москвы в Берлин и Париж

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу сообщил, что страна приостанавливает международные авиационные и железнодорожные пассажирские перевозки. По территории Польши проходят поезда холдинга РЖД 13/14 "Стриж", курсирующий между Москвой и Берлином два раза в неделю, и 23/24, курсирующий между Москвой и Парижем один раз в неделю.
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"В соответствии с уведомлением АО "ПКП Интерсити" о закрытии железнодорожного движения через Республику Польша с 14 на 15 марта 2020 года в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов... Таким образом, отменяются следующие рейсы между Москвой и Берлином, между Москвой и Парижем: поезда № 13/440-441/14 Москва – Берлин отправлением из Москвы 15 марта, отправлением из Берлина 16 марта; № 23/452/322-323/453/24 Москва – Париж отправлением из Москвы 17 марта, отправлением из Парижа 19 марта", - говорится в сообщении.
Поезд № 441/14 Берлин – Москва отправлением из Берлина сегодня, 14 марта, отправится в соответствии с расписанием.
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