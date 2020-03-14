РЖД с 15 марта отменят поезда из Москвы в Берлин и Париж

"В соответствии с уведомлением АО "ПКП Интерсити" о закрытии железнодорожного движения через Республику Польша с 14 на 15 марта 2020 года в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов... Таким образом, отменяются следующие рейсы между Москвой и Берлином, между Москвой и Парижем: поезда № 13/440-441/14 Москва – Берлин отправлением из Москвы 15 марта, отправлением из Берлина 16 марта; № 23/452/322-323/453/24 Москва – Париж отправлением из Москвы 17 марта, отправлением из Парижа 19 марта", - говорится в сообщении.