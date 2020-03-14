РПЦ не будет закрывать храмы из-за коронавируса

Церковь не будет стоять в стороне от того, что происходит, и будет всегда заботиться не только о духовном, но и о телесном здоровье своих членов... Я со своей стороны уже призвал наших верующих - если у них есть признаки простуды, не приходить в храм для того, чтобы не заражать других. Я думаю, что это та мера, которая вполне сейчас уместна и своевременна.