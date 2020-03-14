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Религия и мировоззрение
2020-03-14T16:04+0300
https://ria.ru/20200314/1568602817.html
РПЦ не будет закрывать храмы из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/154908/32/1549083233_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_41d9ec621a3c075bfa0d52538120d915.jpg
РИА Новости

РПЦ не будет закрывать храмы из-за коронавируса

15:03 14.03.2020 (обновлено: 16:04 14.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБогослужение в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Богослужение в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Богослужения в храмах Русской православной церкви будут совершаться в любом случае, вне зависимости от степени распространения коронавируса в России, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
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Трогаем глазами: почему почесать щеку – плохая идеяМыть руки с мылом, использовать антисептические гели и избегать рукопожатий в условиях коронавируса, эти способы профилактики люди усвоили. Однако привычка трогать лицо руками так же опасна, и от нее нужно избавляться.
Таким образом он ответил на вопрос ведущей о том, можно ли говорить о том, что в случае серьезного распространения коронавируса в городе или в каком-то населенном пункте вообще отменят литургию.
Митрополит продолжил, что меры против заражения в самих храмах "это тот вопрос, на который Церковь будет отвечать в каждом конкретном случае в зависимости от степени распространения вируса и, конечно, прислушиваясь к городским властям и к профессиональным медицинским работникам".
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Церковь не будет стоять в стороне от того, что происходит, и будет всегда заботиться не только о духовном, но и о телесном здоровье своих членов... Я со своей стороны уже призвал наших верующих - если у них есть признаки простуды, не приходить в храм для того, чтобы не заражать других. Я думаю, что это та мера, которая вполне сейчас уместна и своевременна.

Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
митрополит Волоколамский Иларион
глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата
Он также посоветовал отказаться от расхожего представления о том, что простудные заболевания "нужно переносить на ногах", поскольку это чревато осложнениями не только для самого человека, но и для окружающих его людей. Митрополит Иларион посоветовал в таких случаях сидеть дома и пить чай с малиновым вареньем.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьВОЗОбщество
Популярные комментарии
В очередной раз попы забывают, что живут в пока еще светском государстве. Что значит "вне зависимости от степени распространения"? Если будет распоряжение правительства в случае ухудшения обстановки, я очень хочу посмотреть, как они его не выполнят.
14 марта, 15:10
Алексей Шипарёв
1400006
В Италии все служения отменили и то ужас что творится.Спасибо РПЦ за такую "заботу" о прихожанах!Прокуратура по вам плачет!
14 марта, 15:13
SISergey Ivanov
1110005
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