РПЦ не будет закрывать храмы из-за коронавируса

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Богослужения в храмах Русской православной церкви будут совершаться в любом случае, вне зависимости от степени распространения коронавируса в России, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Таким образом он ответил на вопрос ведущей о том, можно ли говорить о том, что в случае серьезного распространения коронавируса в городе или в каком-то населенном пункте вообще отменят литургию.
Митрополит продолжил, что меры против заражения в самих храмах "это тот вопрос, на который Церковь будет отвечать в каждом конкретном случае в зависимости от степени распространения вируса и, конечно, прислушиваясь к городским властям и к профессиональным медицинским работникам".
Церковь не будет стоять в стороне от того, что происходит, и будет всегда заботиться не только о духовном, но и о телесном здоровье своих членов... Я со своей стороны уже призвал наших верующих - если у них есть признаки простуды, не приходить в храм для того, чтобы не заражать других. Я думаю, что это та мера, которая вполне сейчас уместна и своевременна.
Он также посоветовал отказаться от расхожего представления о том, что простудные заболевания "нужно переносить на ногах", поскольку это чревато осложнениями не только для самого человека, но и для окружающих его людей. Митрополит Иларион посоветовал в таких случаях сидеть дома и пить чай с малиновым вареньем.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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