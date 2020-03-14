Экс-глава Минфина Греции опубликовал записи переговоров с Еврогруппой

АФИНЫ, 14 мар - РИА Новости. Бывший министр финансов Греции, глава парламентской партии МЕРА25 (DIEM25) Янис Варуфакис опубликовал тайно сделанные в 2015 году записи переговоров с Еврогруппой об урегулировании греческого госдолга.
Для публикации этих данных партия создала в интернете страницу, публикацию назвали Euroleaks по аналогии с известными "утечками" WikiLeaks.
8 сентября 2019, 14:30Премьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ
"Мы ожидаем от публикации того же, чего каждый гражданин демократии требует от своих институтов – прозрачность и подотчетность", - сказал РИА Новости представитель партии МЕРА25 Никос Карабасис.
Варуфакис был главным переговорщиком от Греции с Еврогруппой после прихода к власти в январе 2015 года, в период острого кризиса, левой партии СИРИЗА Алексиса Ципраса.
За пять месяцев переговоров стороны не смогли решить множество спорных вопросов, и Греция под сильным давлением и под угрозой полного банкротства вынуждена была согласиться со всеми ультимативными требованиями кредиторов и подписать третью программу помощи, по которой в обмен на кредиты она повышала налоги, сокращала пенсии и зарплаты, увольняла госслужащих.
Варуфакис в середине февраля передал флешку с записями председателю парламента Греции Константиносу Тасуласу, однако тот вернул их, заявив о недопустимости использования незаконно сделанных записей.
20 февраля, 08:00Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз
Записей первых переговоров Греции с Еврогруппой нет. Варуфакис начал записывать переговоры после того, как выяснилось, что Еврогруппа не ведет стенограмму заседаний. Записи начинаются с 11 февраля 2015 года и заканчиваются 1 июля 2015 года, когда прошла телеконференция Еврогруппы, они сопровождаются расшифровкой и пояснениями.
Янис Варуфакис в связи с публикацией вновь заявил, что Еврогруппа не является юридическим институтом и при этом определяет политику для стран еврозоны.
"Еврозона - самая большая и самая важная экономика в мире. И, тем не менее, эта гигантская экономика имеет только один институт с юридическим статусом - Европейский центральный банк, устав которого определяет полномочия франкфуртского учреждения по достижению единственной цели - стабильности цен", - говорится в пояснениях Варуфакиса.
"Именно в Еврогруппе принимаются важные решения, от которых зависит настоящее и будущее Европы. Только Еврогруппы не существует в европейском праве. Без письменных правил или действующих правовых процедур Еврогруппа принимает важные решения, которые затем формально утверждаются, и без предметного обсуждения, в Экофине, совете министров национальных экономик и финансов стран-членов ЕС", - заявил Варуфакис.
По его словам, отсутствие письменных правил или действующих юридических процедур не единственная проблема.
"Есть еще две проблемы, о которых европейцы должны знать. Первая состоит в том, что тройка (представители международных кредиторов в лице Европейской комиссии, Европейского центрального банка и МВФ – ред.) доминировала в Еврогруппе, навязывая процесс принятия решений, посредством которого министры финансов нейтрализуются и вынуждены принимать решения почти при нулевой информации. Вторая проблема - это крайне скрытный способ работы Еврогруппы", - пояснил Варуфакис.
Он сообщил, что перед любым обсуждением в Еврогруппе, перед любым заседанием представители "тройки", независимо от темы обсуждения, будь то греческая "программа спасения" или национальный бюджет Франции, беседуют с комиссаром ЕС по экономическим и финансовым вопросам, затем с главой ЕЦБ.
Это означает, что до выступления министра финансов страны, вопрос которой обсуждается, тройка уже сформировала "климат" обсуждения, заметил экс-министр.
"Самое любопытное, что когда министрам дают слово, они говорят, даже не имея перед собой листка бумаги А4, даже с небольшим количеством информации, некоторыми цифрами, фактами по обсуждаемой теме. Например, во время обсуждения греческого кризиса на заседаниях, на которых я представлял правительство Греции, мне даже не разрешили отправить наши предложения по электронной почте моим коллегам-министрам финансов. Поэтому они руководствовались предложениями Греции, даже не увидев их. Все, что они имели в виду, это то, что сказали представители тройки, и то, что я сказал сам. Их доводы против моих", - сказал Варуфакис.
Экс-глава греческого минфина сообщил, что после первого собрания Еврогруппы, которое он посетил и которое длилось 10 часов, он попросил своего секретаря взять протокол собрания.
"Я с ужасом услышал, когда она вернулась, невероятные новости – нет записи, нет аудиозаписи или стенограммы. Это действительно невероятно. Зал заседаний Еврогруппы полон микрофонов, камер и экранов, которые воспроизводят в режиме реального времени каждую произнесенную речь. Отсутствие записи о содержании встречи является невероятным и возмутительным", - заявил Варуфакис.
Он назвал методы работы Еврогруппы "явной и настоящей угрозой для будущего Европы", поскольку тройка более заинтересована в сохранении своей власти над европейцами, чем в восстановлении Европы, и полностью отсутствует прозрачность в процессе принятия решений.
Варуфакис считает, что первым шагом должно стать удаление завесы секретности, чтобы европейцы знали, как Еврогруппа действует в их интересах.
Глава Европейского стабилизационного механизма (ESM) и Европейского стабилизационного фонда (EFSF) Клаус Реглинг ранее заявил, что он очень сожалеет о нарушении конфиденциальности, но, по его мнению, Варуфакис уже все опубликовал в своей книге.
20 февраля, 11:03Три пути. В МВФ рассказали, как Украине достичь уровня Польши