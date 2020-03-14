Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T14:57+0300
https://ria.ru/20200314/1568602623.html
Экс-глава Минфина Греции опубликовал записи переговоров с Еврогруппой
https://cdn23.img.ria.ru/images/105097/35/1050973587_0:453:3649:2505_1036x0_80_0_0_acf42a76b192909e9e1cf261a21bc308.jpg
РИА Новости

Экс-глава Минфина Греции опубликовал записи переговоров с Еврогруппой

14:57 14.03.2020
2020
© РИА Новости / Геннадий МельникЭкс-министр финансов Греции Янис Варуфакис
Экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис. Архивное фото
АФИНЫ, 14 мар - РИА Новости. Бывший министр финансов Греции, глава парламентской партии МЕРА25 (DIEM25) Янис Варуфакис опубликовал тайно сделанные в 2015 году записи переговоров с Еврогруппой об урегулировании греческого госдолга.
Для публикации этих данных партия создала в интернете страницу, публикацию назвали Euroleaks по аналогии с известными "утечками" WikiLeaks.
Премьер-министр Кириакос Мицотакис
8 сентября 2019, 14:30
Премьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ
"Мы ожидаем от публикации того же, чего каждый гражданин демократии требует от своих институтов – прозрачность и подотчетность", - сказал РИА Новости представитель партии МЕРА25 Никос Карабасис.
Варуфакис был главным переговорщиком от Греции с Еврогруппой после прихода к власти в январе 2015 года, в период острого кризиса, левой партии СИРИЗА Алексиса Ципраса.
За пять месяцев переговоров стороны не смогли решить множество спорных вопросов, и Греция под сильным давлением и под угрозой полного банкротства вынуждена была согласиться со всеми ультимативными требованиями кредиторов и подписать третью программу помощи, по которой в обмен на кредиты она повышала налоги, сокращала пенсии и зарплаты, увольняла госслужащих.
Варуфакис в середине февраля передал флешку с записями председателю парламента Греции Константиносу Тасуласу, однако тот вернул их, заявив о недопустимости использования незаконно сделанных записей.
Символика ЕС в Брюсселе
20 февраля, 08:00
Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз
Записей первых переговоров Греции с Еврогруппой нет. Варуфакис начал записывать переговоры после того, как выяснилось, что Еврогруппа не ведет стенограмму заседаний. Записи начинаются с 11 февраля 2015 года и заканчиваются 1 июля 2015 года, когда прошла телеконференция Еврогруппы, они сопровождаются расшифровкой и пояснениями.
Янис Варуфакис в связи с публикацией вновь заявил, что Еврогруппа не является юридическим институтом и при этом определяет политику для стран еврозоны.
"Еврозона - самая большая и самая важная экономика в мире. И, тем не менее, эта гигантская экономика имеет только один институт с юридическим статусом - Европейский центральный банк, устав которого определяет полномочия франкфуртского учреждения по достижению единственной цели - стабильности цен", - говорится в пояснениях Варуфакиса.
"Именно в Еврогруппе принимаются важные решения, от которых зависит настоящее и будущее Европы. Только Еврогруппы не существует в европейском праве. Без письменных правил или действующих правовых процедур Еврогруппа принимает важные решения, которые затем формально утверждаются, и без предметного обсуждения, в Экофине, совете министров национальных экономик и финансов стран-членов ЕС", - заявил Варуфакис.
По его словам, отсутствие письменных правил или действующих юридических процедур не единственная проблема.
"Есть еще две проблемы, о которых европейцы должны знать. Первая состоит в том, что тройка (представители международных кредиторов в лице Европейской комиссии, Европейского центрального банка и МВФ – ред.) доминировала в Еврогруппе, навязывая процесс принятия решений, посредством которого министры финансов нейтрализуются и вынуждены принимать решения почти при нулевой информации. Вторая проблема - это крайне скрытный способ работы Еврогруппы", - пояснил Варуфакис.
Он сообщил, что перед любым обсуждением в Еврогруппе, перед любым заседанием представители "тройки", независимо от темы обсуждения, будь то греческая "программа спасения" или национальный бюджет Франции, беседуют с комиссаром ЕС по экономическим и финансовым вопросам, затем с главой ЕЦБ.
Это означает, что до выступления министра финансов страны, вопрос которой обсуждается, тройка уже сформировала "климат" обсуждения, заметил экс-министр.
"Самое любопытное, что когда министрам дают слово, они говорят, даже не имея перед собой листка бумаги А4, даже с небольшим количеством информации, некоторыми цифрами, фактами по обсуждаемой теме. Например, во время обсуждения греческого кризиса на заседаниях, на которых я представлял правительство Греции, мне даже не разрешили отправить наши предложения по электронной почте моим коллегам-министрам финансов. Поэтому они руководствовались предложениями Греции, даже не увидев их. Все, что они имели в виду, это то, что сказали представители тройки, и то, что я сказал сам. Их доводы против моих", - сказал Варуфакис.
Экс-глава греческого минфина сообщил, что после первого собрания Еврогруппы, которое он посетил и которое длилось 10 часов, он попросил своего секретаря взять протокол собрания.
"Я с ужасом услышал, когда она вернулась, невероятные новости – нет записи, нет аудиозаписи или стенограммы. Это действительно невероятно. Зал заседаний Еврогруппы полон микрофонов, камер и экранов, которые воспроизводят в режиме реального времени каждую произнесенную речь. Отсутствие записи о содержании встречи является невероятным и возмутительным", - заявил Варуфакис.
Он назвал методы работы Еврогруппы "явной и настоящей угрозой для будущего Европы", поскольку тройка более заинтересована в сохранении своей власти над европейцами, чем в восстановлении Европы, и полностью отсутствует прозрачность в процессе принятия решений.
Варуфакис считает, что первым шагом должно стать удаление завесы секретности, чтобы европейцы знали, как Еврогруппа действует в их интересах.
Глава Европейского стабилизационного механизма (ESM) и Европейского стабилизационного фонда (EFSF) Клаус Реглинг ранее заявил, что он очень сожалеет о нарушении конфиденциальности, но, по его мнению, Варуфакис уже все опубликовал в своей книге.
Табличка на здании Министерства финансов Украины
20 февраля, 11:03
Три пути. В МВФ рассказали, как Украине достичь уровня Польши
2960101
Обсудить 0
Янис ВаруфакисЕврозонаЕврогруппаГрецияЕвропаВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Участники акции против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на площади Независимости в Киеве
Украинский экономист предложил продать страну Китаю
Женщина в медицинской маске в поезде в Токио, Япония
Премьер Японии прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране
Въезд в городскую клиническую инфекционную больницу в Минске
В Белоруссии еще у пятерых студентов первый тест показал коронавирус
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Самолет Будапешт — Москва подал сигнал тревоги
Леонид Кравчук
Кравчук поставил на место соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Продуктовый магазин в Риге
Жители Латвии активно скупают товары с долгим сроком хранения
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Специалист-оружиевед Виттория Далл'Армеллина с монахом-мехитаристом, отцом Серафино Джамурлианом
Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
Американские флаги в Вашингтоне
Адвокаты россиян в США рассказали об изменениях в их работе
Sukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве
Самолет штатно сел в Шереметьево после поданного сигнала тревоги
Ситуация на Украине в связи с коронавирусом
Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
Сотрудники полиции на пропускном пункте Ледра в Никосии
В Греции арестовали 45 человек за нарушения карантина по коронавирусу
Сотрудники медицинского стационара
В Греции третий человек умер из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
04:37В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
04:30Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее
Лента новостейМолния