Экс-глава Минфина Греции опубликовал записи переговоров с Еврогруппой

"Самое любопытное, что когда министрам дают слово, они говорят, даже не имея перед собой листка бумаги А4, даже с небольшим количеством информации, некоторыми цифрами, фактами по обсуждаемой теме. Например, во время обсуждения греческого кризиса на заседаниях, на которых я представлял правительство Греции, мне даже не разрешили отправить наши предложения по электронной почте моим коллегам-министрам финансов. Поэтому они руководствовались предложениями Греции, даже не увидев их. Все, что они имели в виду, это то, что сказали представители тройки, и то, что я сказал сам. Их доводы против моих", - сказал Варуфакис.