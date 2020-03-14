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КС получил запрос Путина о проверке закона по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

КС получил запрос Путина о проверке закона по поправкам в Конституцию

14:54 14.03.2020 (обновлено: 15:24 14.03.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Запрос президента России Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию РФ поступил в Конституционный суд России, сообщает пресс-служба суда.
Поправки вступят в силу, если Конституционный суд даст заключение о соответствии поправок Конституции и на общероссийском голосовании изменения поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие.
"Четырнадцатого марта... В КС поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона" о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" в части, касающийся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования", - говорится в сообщении.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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РоссияВладимир ПутинКонституция РФКонституционный суд РФПолитика
Популярные комментарии
Смешно. Там решение подготовили ещё неделю назад.
14 марта, 14:57
ЛКЛысый Кучерявый
3110106
Какой КС? Которому путин убрал возраст обязательного выхода на пенсию? Что у нас теперь в КС до смерти могут работать. Они любое решение признают законным. Им дали полный иммунитет до конца их дней, надо отблагодарить за такой подгон.
14 марта, 15:01
ГГГеоргий Гринков
2510507
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