В Белоруссии еще у пятерых студентов первый тест показал коронавирус

МИНСК, 14 мар – РИА Новости. У пятерых студентов Белорусского госуниверситета предварительный тест дал положительный результат на новый коронавирус, проводятся дополнительные исследования, сообщила в субботу пресс-служба У пятерых студентов Белорусского госуниверситета предварительный тест дал положительный результат на новый коронавирус, проводятся дополнительные исследования, сообщила в субботу пресс-служба минздрава Белоруссии

"На сегодняшний день в Республике Беларусь COVID-19 выявлен у 27 граждан. Из них первые трое уже выписаны из учреждений здравоохранения. Кроме того, пятерым студентам БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на COVID-19, проводится уточняющая диагностика", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что состояние всех остальных пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, удовлетворительное.

"Температура нормальная, проводится лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения", - говорится в сообщении.

По данным минздрава, один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести.

Касаясь ситуации в Белгосуниверситете, в пресс-службе подчеркнули, что "госпитализация студентов и преподавателей, а также санитарная обработка помещений университета связана с тем, что в семье одного из студентов выявлен COVID-19".

"К сожалению, человек отказался от тестирования на въезде в Беларусь (он скрыл пребывание в северной Италии – ред.) и в результате стал источником последующего распространения коронавируса среди студентов. Ситуация осложнилась тем, что часть "контактов первого уровня" проживает в общежитиях. В настоящее время проводятся мероприятия санитарно-эпидемиологического надзора в данных зданиях", - отмечается в сообщении.

Мероприятия по выявлению каждого студента, который может быть инфицированным COVID-19, в субботу будут завершены.

По данным пресс-службы, на 14 марта в учреждения здравоохранения Белоруссии для медицинского наблюдения и для прохождения санитарно-противоэпидемических мероприятий направлены 240 студентов и преподавателей, которые могли бы иметь контакт с "положительным" студентом. При получении отрицательных тестов и возможности изолированного проживания, большая часть студентов будет отпущена.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах.