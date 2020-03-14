Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T14:56+0300
https://ria.ru/20200314/1568602546.html
В Белоруссии еще у пятерых студентов первый тест показал коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568133634_0:162:3010:1855_1036x0_80_0_0_6787df530400dde7e700c457375b488d.jpg
РИА Новости

В Белоруссии еще у пятерых студентов первый тест показал коронавирус

14:54 14.03.2020 (обновлено: 14:56 14.03.2020)
9539
© REUTERS / Vasily FedosenkoВъезд в городскую клиническую инфекционную больницу в Минске
Въезд в городскую клиническую инфекционную больницу в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 14 мар – РИА Новости. У пятерых студентов Белорусского госуниверситета предварительный тест дал положительный результат на новый коронавирус, проводятся дополнительные исследования, сообщила в субботу пресс-служба минздрава Белоруссии.
"На сегодняшний день в Республике Беларусь COVID-19 выявлен у 27 граждан. Из них первые трое уже выписаны из учреждений здравоохранения. Кроме того, пятерым студентам БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на COVID-19, проводится уточняющая диагностика", - говорится в сообщении.
Ребенок руками закрывает лицо
Вчера, 14:00Акценты
Трогаем глазами: почему почесать щеку – плохая идеяМыть руки с мылом, использовать антисептические гели и избегать рукопожатий в условиях коронавируса, эти способы профилактики люди усвоили. Однако привычка трогать лицо руками так же опасна, и от нее нужно избавляться.
Там отмечается, что состояние всех остальных пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, удовлетворительное.
"Температура нормальная, проводится лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести.
Касаясь ситуации в Белгосуниверситете, в пресс-службе подчеркнули, что "госпитализация студентов и преподавателей, а также санитарная обработка помещений университета связана с тем, что в семье одного из студентов выявлен COVID-19".
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды
"К сожалению, человек отказался от тестирования на въезде в Беларусь (он скрыл пребывание в северной Италии – ред.) и в результате стал источником последующего распространения коронавируса среди студентов. Ситуация осложнилась тем, что часть "контактов первого уровня" проживает в общежитиях. В настоящее время проводятся мероприятия санитарно-эпидемиологического надзора в данных зданиях", - отмечается в сообщении.
Мероприятия по выявлению каждого студента, который может быть инфицированным COVID-19, в субботу будут завершены.
Биологически активные добавки
12 марта, 17:10
Академик рассказал о мерах профилактики коронавируса
По данным пресс-службы, на 14 марта в учреждения здравоохранения Белоруссии для медицинского наблюдения и для прохождения санитарно-противоэпидемических мероприятий направлены 240 студентов и преподавателей, которые могли бы иметь контакт с "положительным" студентом. При получении отрицательных тестов и возможности изолированного проживания, большая часть студентов будет отпущена.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
110922
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМинистерство здравоохранения БелоруссииБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Названы тяжелые последствия коронавируса
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус
Среди заболевших коронавирусом в Москве трое несовершеннолетних
Экспресс-лаборатория
Зараженные коронавирусом жители Кузбасса прилетели из Италии
Сотрудница лаборатории
В Кирове рассказали о состоянии женщины с подозрением на коронавирус
Женщина в медицинской маске в поезде в Токио, Япония
Премьер Японии прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране
Сотрудник вневедомственной охраны в медицинской маске на входе в Московский метрополитен
Власти Москвы назвали коронавирус непредотвратимым обстоятельством
Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом в Салониках, Греция
Роспотребнадзор объяснил различия коронавируса и гриппа
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Пушков прокомментировал 14 новых случаев коронавируса в России
Туристы фотографируются на фоне Эйфелевой башни в Париже
Франция заявила о третьей стадии эпидемии коронавируса в стране
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Самолет Будапешт — Москва подал сигнал тревоги
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Тест Трампа на коронавирус оказался отрицательным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
04:37В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
04:30Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее
Лента новостейМолния