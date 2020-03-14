В Ингушетии все массовые мероприятия перенесли на май

НАЛЬЧИК, 14 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии из-за коронавируса приняли решение перенести на май все массовые мероприятия, проведение которых было запланировано в республике в ближайший месяц, сообщает пресс-служба главы региона.
"Театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия, запланированные в республике на ближайший месяц, перенесены на срок до 1 мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это решение принято региональным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции по рекомендациям федерального оперштаба и Роспотребнадзора в целях обеспечения безопасности граждан.
"Правительство также поручило ответственным ведомствам усилить режим дезинфекции общественного транспорта и мест скопления людей", - уточняет пресс-служба.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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