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Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
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РИА Новости

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

14:37 14.03.2020 (обновлено: 06:33 15.03.2020)
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© REUTERS / Charles PlatiauСкорая помощь у больницы Биша в Париже
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
"Covid-19. Приём противовоспалительных препаратов - кортизона, ибупрофена и других - может стать фактором ухудшения инфекции. Если у вас жар - принимайте парацетамол", - написал министр в своём аккаунте в сети Twitter.
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Тем, кто уже проходит лечение противовоспалительными препаратами или испытывает какие-либо сомнения, министр рекомендует спросить совета у лечащего врача.
По данным на вечер пятницы, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 3661 человек. Жертвами болезни стали 79 человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоФранцияВ мире
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Руслан Тлеуж
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