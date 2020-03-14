Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Тем, кто уже проходит лечение противовоспалительными препаратами или испытывает какие-либо сомнения, министр рекомендует спросить совета у лечащего врача.

По данным на вечер пятницы, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 3661 человек. Жертвами болезни стали 79 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.