"Победа" приостановит рейсы в Ларнаку, Ригу и Эйндховен

Всем клиентам отмененных рейсов из Москвы в Ларнаку, Ригу и Эйндховен и обратно с датами вылета в период с 16 по 31 марта 2020 года автоматически оформлен возврат денежных средств в полном объеме (срок возврата до семи дней, в зависимости от условий банка-эмитента карты). Клиентам с билетами на отмененные рейсы с датами вылета после 31 марта 2020 года оформление возврата будет произведено в течение двух недель.
В пресс-службе отметили, что на данный момент компания сосредоточена на вывозе максимально возможного количества клиентов, находящихся сейчас на территориях закрытых из-за эпидемиологической обстановки стран.
"В странах Евросоюза прямо сейчас находятся наши клиенты, и мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их домой. Несмотря ни на какие дополнительные расходы, мы планируем организовать вывозные рейсы "Победы" из Ларнаки, Риги и Эйндховена", - процитировали в пресс-службе гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова.
Из Ларнаки "Победа" планирует вывозить клиентов в Москву на специально организованных собственных рейсах и регулярных рейсах авиакомпании "Аэрофлот" вплоть до 26 марта, из Риги – до 20 марта, из Эйндховена – до 22 марта 2020 года. Всем клиентам, которым не подойдут предложенные даты вылета в Москву, будет оперативно оформлен возврат денежных средств в полном объеме.
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