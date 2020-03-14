"Победа" приостановит рейсы в Ларнаку, Ригу и Эйндховен

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Ригу и Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу " Аэрофлот ") с 16 марта приостанавливает рейсы в Ларнаку Эйндховен из-за введенных российскими властями ограничений авиасообщения с ЕС, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Лоукостер "Победа" с 16 марта 2020 года приостанавливает выполнение регулярных рейсов из Москвы в Ларнаку, Ригу и Эйндховен в связи с введенным авиационными властями России ограничением на полеты в страны Евросоюза ", - говорится в сообщении.

Всем клиентам отмененных рейсов из Москвы в Ларнаку, Ригу и Эйндховен и обратно с датами вылета в период с 16 по 31 марта 2020 года автоматически оформлен возврат денежных средств в полном объеме (срок возврата до семи дней, в зависимости от условий банка-эмитента карты). Клиентам с билетами на отмененные рейсы с датами вылета после 31 марта 2020 года оформление возврата будет произведено в течение двух недель.

В пресс-службе отметили, что на данный момент компания сосредоточена на вывозе максимально возможного количества клиентов, находящихся сейчас на территориях закрытых из-за эпидемиологической обстановки стран.

"В странах Евросоюза прямо сейчас находятся наши клиенты, и мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их домой. Несмотря ни на какие дополнительные расходы, мы планируем организовать вывозные рейсы "Победы" из Ларнаки, Риги и Эйндховена", - процитировали в пресс-службе гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова.