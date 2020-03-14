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"Победа" приостановит рейсы в Ларнаку, Ригу и Эйндховен
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РИА Новости

"Победа" приостановит рейсы в Ларнаку, Ригу и Эйндховен

15:00 14.03.2020 (обновлено: 15:01 14.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту Внуково
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 16 марта приостанавливает рейсы в Ларнаку, Ригу и Эйндховен из-за введенных российскими властями ограничений авиасообщения с ЕС, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
"Лоукостер "Победа" с 16 марта 2020 года приостанавливает выполнение регулярных рейсов из Москвы в Ларнаку, Ригу и Эйндховен в связи с введенным авиационными властями России ограничением на полеты в страны Евросоюза", - говорится в сообщении.
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Всем клиентам отмененных рейсов из Москвы в Ларнаку, Ригу и Эйндховен и обратно с датами вылета в период с 16 по 31 марта 2020 года автоматически оформлен возврат денежных средств в полном объеме (срок возврата до семи дней, в зависимости от условий банка-эмитента карты). Клиентам с билетами на отмененные рейсы с датами вылета после 31 марта 2020 года оформление возврата будет произведено в течение двух недель.
В пресс-службе отметили, что на данный момент компания сосредоточена на вывозе максимально возможного количества клиентов, находящихся сейчас на территориях закрытых из-за эпидемиологической обстановки стран.
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"В странах Евросоюза прямо сейчас находятся наши клиенты, и мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их домой. Несмотря ни на какие дополнительные расходы, мы планируем организовать вывозные рейсы "Победы" из Ларнаки, Риги и Эйндховена", - процитировали в пресс-службе гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова.
Из Ларнаки "Победа" планирует вывозить клиентов в Москву на специально организованных собственных рейсах и регулярных рейсах авиакомпании "Аэрофлот" вплоть до 26 марта, из Риги – до 20 марта, из Эйндховена – до 22 марта 2020 года. Всем клиентам, которым не подойдут предложенные даты вылета в Москву, будет оперативно оформлен возврат денежных средств в полном объеме.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаРоссияКоронавирусыПобеда (авиакомпания)Ларнака (район)ЕвросоюзРигаВ мире
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