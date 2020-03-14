В Испании за день выявили 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

МАДРИД, 14 мар – РИА Новости. Число зараженных Число зараженных коронавирусом Испании увеличилось за день на полторы тысячи человек – до 5,7 тысячи, большинство из них в Мадриде , сообщило министерство здравоохранения Испании.

По последним данным, число зараженных составляет 5753 человека, в пятницу сообщалось о 4231 установленном случае.

С начала эпидемии скончались 136 человек, выздоровели 517.

В сообществе Мадрид зафиксировано 2940 случаев заражения. В регионе с субботы закрыты практически все магазины, за исключением продовольственных и предметов первой необходимости, включая аптеки.

В Каталонии заражены 509 человек. Глава каталонского правительства Ким Торра в пятницу заявил об изоляции всего региона и обратился с просьбой к испанскому правительству помочь ввести ограничение на передвижение и прибытие в регион.

В стране Басков число зараженных составило 417 человек. Власти региона накануне объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.