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В Испании за день выявили 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Испании за день выявили 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

14:34 14.03.2020 (обновлено: 14:47 14.03.2020)
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© AP Photo / Emilio MorenattiМашина скорой помощи в Испании
Машина скорой помощи в Испании
© AP Photo / Emilio Morenatti
Машина скорой помощи в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 14 мар – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Испании увеличилось за день на полторы тысячи человек – до 5,7 тысячи, большинство из них в Мадриде, сообщило министерство здравоохранения Испании.
По последним данным, число зараженных составляет 5753 человека, в пятницу сообщалось о 4231 установленном случае.
С начала эпидемии скончались 136 человек, выздоровели 517.
В сообществе Мадрид зафиксировано 2940 случаев заражения. В регионе с субботы закрыты практически все магазины, за исключением продовольственных и предметов первой необходимости, включая аптеки.
В Каталонии заражены 509 человек. Глава каталонского правительства Ким Торра в пятницу заявил об изоляции всего региона и обратился с просьбой к испанскому правительству помочь ввести ограничение на передвижение и прибытие в регион.
В стране Басков число зараженных составило 417 человек. Власти региона накануне объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.
Власти Испании приняли решение ввести в стране "состояние повышенной готовности" на 15 дней, начиная с субботы.
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