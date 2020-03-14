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На Украине не исключили ужесточения ограничений из-за коронавируса
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РИА Новости

На Украине не исключили ужесточения ограничений из-за коронавируса

14:31 14.03.2020 (обновлено: 14:50 14.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСанитарная обработка общественного транспорта во Львове
Санитарная обработка общественного транспорта во Львове
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Санитарная обработка общественного транспорта во Львове. Архивное фото
КИЕВ, 14 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключил ужесточение ограничительных мер в стране во избежание распространения коронавируса COVID-19.
С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. С 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели, соответствующее решение было принято на заседании совета национальной безопасности и обороны страны в пятницу. Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся заграницей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, до тех пор, пока страна не закрыла авиасообщение.
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"Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - написал он в субботу в Facebook.
По словам министра, вскоре тесты для выявления коронавируса будут доступнее.
"Очень скоро тесты не будут проблемой – Минздрав сейчас делает все возможное и тестирование при алгоритме контроля и симптомах будет доступно всем", - добавил он.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.
Ранее Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате нового коронавируса COVID-19, умерла женщина в Житомирской области, которую госпитализировали в четверг. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, а также лица, с которыми она контактировала.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.
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Коронавирус COVID-19Арсен АваковВОЗВладимир ЗеленскийЖитомирская областьУкраинаВ мире
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