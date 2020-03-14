На Украине не исключили ужесточения ограничений из-за коронавируса

КИЕВ, 14 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключил ужесточение ограничительных мер в стране во избежание распространения коронавируса COVID-19.

С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. С 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели, соответствующее решение было принято на заседании совета национальной безопасности и обороны страны в пятницу. Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся заграницей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, до тех пор, пока страна не закрыла авиасообщение.

"Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - написал он в субботу в Facebook

По словам министра, вскоре тесты для выявления коронавируса будут доступнее.

"Очень скоро тесты не будут проблемой – Минздрав сейчас делает все возможное и тестирование при алгоритме контроля и симптомах будет доступно всем", - добавил он.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.

Ранее Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате нового коронавируса COVID-19, умерла женщина в Житомирской области , которую госпитализировали в четверг. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, а также лица, с которыми она контактировала.

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.