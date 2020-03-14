Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T15:13+0300
https://ria.ru/20200314/1568601832.html
Малайзия зарегистрировала 89 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_73f6dcfe2263331b7c0d1d54a163a415.jpg
РИА Новости

Малайзия зарегистрировала 89 новых случаев заражения коронавирусом

14:29 14.03.2020 (обновлено: 15:13 14.03.2020)
727
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Малайзия зарегистрировала 89 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за двое прошедших суток, сообщает газета The Star со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Генеральный директор департамента охраны здоровья и санитарии министерства Нур Хишшам Абдулла сообщил, что теперь общее количество пациентов с коронавирусом, проходящих или прошедших лечение в инфекционных больницах Малайзии с января этого года, составляет 238 человек.
Он также сообщил, что из них 35 полностью выздоровели и выписаны из больниц.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
110400
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМалайзияВ мире
Рекомендуем
Машина скорой помощи в Испании
В Испании за день выявили 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом
Туристы фотографируются на фоне Эйфелевой башни в Париже
Франция заявила о третьей стадии эпидемии коронавируса в стране
Ситуация в Мадриде, Испания
Число жертв коронавируса в Испании превысило 180 человек
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
В Иране за сутки от коронавируса умерли почти 100 человек
Коронавирус
Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом
Женщина в медицинской маске в поезде в Токио, Япония
Премьер Японии прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране
Человек в защитной маске проходит мимо Конногвардейского полка по Уайтхоллу в Лондоне, Великобритания
В Британии число жертв коронавируса за сутки увеличилось почти вдвое
Персонал Индонезийского Красного Креста распыляет дезинфицирующее средство в рамках борьбы с эпидемией коронавируса в мечети Истикляль
В Индонезии подтвердили вторую смерть от коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Индонезийский министр транспорта заразился коронавирусом, сообщили СМИ
Пассажиры метро в Гонконге, Китай
Число умерших от коронавируса в КНР за сутки увеличилось на 10 человек
Женщина в медицинской маске в Париже
Число заболевших коронавирусом во Франции выросло до 4499 человек
Тест на коронавирус
Руанда подтвердила первый случай заболевания коронавирусом
Прибытие граждан Италии, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 175
Индия
Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
04:37В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
04:30Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее
Лента новостейМолния