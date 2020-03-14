Малайзия зарегистрировала 89 новых случаев заражения коронавирусом

Генеральный директор департамента охраны здоровья и санитарии министерства Нур Хишшам Абдулла сообщил, что теперь общее количество пациентов с коронавирусом, проходящих или прошедших лечение в инфекционных больницах Малайзии с января этого года, составляет 238 человек.
Он также сообщил, что из них 35 полностью выздоровели и выписаны из больниц.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса