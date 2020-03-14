МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Малайзия зарегистрировала 89 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за двое прошедших суток, сообщает газета The Star со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Генеральный директор департамента охраны здоровья и санитарии министерства Нур Хишшам Абдулла сообщил, что теперь общее количество пациентов с коронавирусом, проходящих или прошедших лечение в инфекционных больницах Малайзии с января этого года, составляет 238 человек.

Он также сообщил, что из них 35 полностью выздоровели и выписаны из больниц.