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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-14T15:28+0300
https://ria.ru/20200314/1568601802.html
В Кремле назвали условия вступления в силу поправок к Конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1036x0_80_0_0_84062135f488a88d667146a7328d3d50.jpg
РИА Новости

В Кремле назвали условия вступления в силу поправок к Конституции

14:28 14.03.2020 (обновлено: 15:28 14.03.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Поправки к Конституции РФ вступят в силу, если по результатам общероссийского голосования изменения поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие, сообщается на сайте Кремля.
"Все указанные изменения вступают в силу в случае соблюдения двух условий. Законом о поправке к Конституции РФ предусматривается обязательное направление в Конституционный суд РФ запроса для оценки соответствия предлагаемых изменений положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ. В случае дачи Конституционным судом заключения о соответствии Конституции РФ предлагаемых изменений, проводится общероссийское голосование", - уточняется на сайте Кремля.
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Добавляется, что если по результатам общероссийского голосования изменения в Конституцию России поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие, то изменения, предусмотренные законом о поправке к Конституции РФ в главы 3–8 Конституции РФ, вступят в силу.
В субботу, 14 марта, президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ, соответствующий документ был опубликован на интернет портале правовой информации.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФОбществоПолитика
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