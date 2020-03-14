В Кремле назвали условия вступления в силу поправок к Конституции

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Поправки к Поправки к Конституции РФ вступят в силу, если по результатам общероссийского голосования изменения поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие, сообщается на сайте Кремля.

"Все указанные изменения вступают в силу в случае соблюдения двух условий. Законом о поправке к Конституции РФ предусматривается обязательное направление в Конституционный суд РФ запроса для оценки соответствия предлагаемых изменений положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ. В случае дачи Конституционным судом заключения о соответствии Конституции РФ предлагаемых изменений, проводится общероссийское голосование", - уточняется на сайте Кремля.

Добавляется, что если по результатам общероссийского голосования изменения в Конституцию России поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие, то изменения, предусмотренные законом о поправке к Конституции РФ в главы 3–8 Конституции РФ, вступят в силу.

В субботу, 14 марта, президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ, соответствующий документ был опубликован на интернет портале правовой информации.