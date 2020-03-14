Жители Латвии активно скупают товары с долгим сроком хранения

РИГА, 14 мар – РИА Новости. Жители Латвии продолжают активно скупать товары с долгим сроком хранения, в торговых центрах пустые полки, сообщает корреспондент РИА Новости.
В четверг в Латвии был объявлен режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. После этого люди стали активно скупать в магазинах товары с долгим сроком хранения и туалетную бумагу.
В субботу в магазинах Риги также можно обнаружить пустые полки. При этом люди активно скупают не только гречку и другие крупы, но и хлеб. Корреспондент РИА Новости посетил несколько торговых центров, где был дефицит хлеба и консервов.
Правительство Латвии уверяет, что дефицит продуктов республике не грозит и паника не обоснована.
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