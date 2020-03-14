Две украинские авиакомпании прекратили полеты из-за коронавируса

С аналогичным заявлением выступили в "Международных авиалиниях Украины". "В ночь с 16 на 17 марта на Украине закрывается регулярное пассажирское авиасообщение. Наши пассажиры - сограждане, которые находятся за рубежом, должны вернуться домой до тех пор, воспользовавшись всеми возможными средствами транспортного сообщения. Граждане Украины, а также иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание на Украине, могут вернуться на Украину рейсами МАУ, которые будут выполняться до конца суток 16 марта", - сообщила авиакомпания в Facebook.