Две украинские авиакомпании прекратили полеты из-за коронавируса

КИЕВ, 14 мар - РИА Новости. Авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и SkyUp заявили о прекращении регулярных пассажирских рейсов на период карантина во избежание распространения коронавируса COVID-19.
С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. С 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели, соответствующее решение было принято на заседании совета национальной безопасности и обороны страны в пятницу. Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, до тех пор пока страна не закрыла авиасообщение.
"С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение. Вернуться рейсами SkyUp на Украину можно до 16 марта включительно. Те, у кого забронированы вылеты с Украины на даты, приходящиеся на период запрета, смогут перенести их на более поздний срок или отменить билет в соответствии с условиями тарифа", - сообщила пресс-служба авиакомпании в Facebook.
С аналогичным заявлением выступили в "Международных авиалиниях Украины". "В ночь с 16 на 17 марта на Украине закрывается регулярное пассажирское авиасообщение. Наши пассажиры - сограждане, которые находятся за рубежом, должны вернуться домой до тех пор, воспользовавшись всеми возможными средствами транспортного сообщения. Граждане Украины, а также иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание на Украине, могут вернуться на Украину рейсами МАУ, которые будут выполняться до конца суток 16 марта", - сообщила авиакомпания в Facebook.
Кроме того, в МАУ добавили, что чартерные рейсы, запланированные на даты после 16 марта, будут выполняться по расписанию "исключительно на возвращение туристов на Украину".
"Украинские железные дороги" предупредили о прекращении сообщения с Польшей. " В ночь с 14 на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей", - сообщила пресс-служба компании в Facebook.
Ранее минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате нового коронавируса COVID-19, умерла женщина в Житомирской области, которую госпитализировали в четверг. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, а также лица, с которыми она контактировала.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.