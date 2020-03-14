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2020-03-14T14:22+0300
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Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
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РИА Новости

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

14:22 14.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВрачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.

"Сама болезнь имеет как минимум четыре таких очерченных этапа: первый этап – это вирусемия. Безобидная простуда, ничего особо нет, семь-девять дней, приблизительно в этом интервале", — сказал Чучалин.

По его словам, в период с девятого по четырнадцатый день болезни формируется вирусно-бактериальная пневмония. В этот период в дыхательных путях происходит колонизация бактерий и микроорганизмов.
Врач заметил, что на этом этапе болезнь еще можно выявить в ранней стадии. Если же ситуация не контролируется медиками и болезнь прогрессирует, наступают более серьезные осложнения. Возможно появление острого респираторного дистресс-синдрома, когда инфицированный человек не может самостоятельно дышать. В таком случае пациента подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.
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"Если человек переносит эту фазу, то иммуносупрессия, вызванная поражением приобретённого и врождённого иммунитета, становится губительной и у больного присоединяются такие агрессивные возбудители, как синегнойная палочка, грибы", — заключил Чучалин.
В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. Позже ВОЗ дала заболеванию официальное название Covid-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.
По последним данным, заразились более 130 тысяч человек из 120 стран. Многие уже вылечились, но более пяти тысяч пациентов умерли.
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ВОЗАлександр ЧучалинКитайОбщество
Популярные комментарии
Просто,, профессионально, а главное четко и понятно описаны этапы болезни. С первого класса, нет, с детского сада знаю, что такое иммуносупрессия! РИА и тому, кто эту новость родил - спасибо. спасибо, спаси Бог!
14 марта, 15:48
АЛАндрей Л.
1683320519
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