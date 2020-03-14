В России провели почти 95 тысяч исследований на коронавирус

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор выполнил почти 95 тысяч лабораторных исследований на наличие коронавируса у людей, прибывших из стран с неблагополучной эпидситуацией, за последние три дня проведено около 18 тысяч исследований, следует из материалов, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.
"По состоянию на 14.03.2020 проведено 94 852 лабораторных исследования, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции",- говорится в сообщении.
По состоянию на 11 марта было проведено 76 963 лабораторных исследования, уточняется на сайте.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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