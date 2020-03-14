В России провели почти 95 тысяч исследований на коронавирус

"По состоянию на 14.03.2020 проведено 94 852 лабораторных исследования, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции",- говорится в сообщении.

По состоянию на 11 марта было проведено 76 963 лабораторных исследования, уточняется на сайте.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.