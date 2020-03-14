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Гидрометцентр предупредил москвичей о резком похолодании
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РИА Новости

Гидрометцентр предупредил москвичей о резком похолодании

14:16 14.03.2020 (обновлено: 16:03 14.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСнег в Москве
Снег в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Зима все-таки придет в Москву и область ближе к вечеру и задержится до начала следующей недели, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Холодный фронт, который был давно анонсирован, как большой важный начальник, задерживается, но обязательно придет. <...> Он не в полдень пришел, но обязательно пройдет через Москву к вечеру. Придет скоротечная, долгожданная зима. Она придет без долгого дождя, переходящего в снег", — сказал он.

По словам специалиста, вечером пройдет небольшой дождь, ветер усилится до 15 метров в секунду, затем пойдет снег, а к полуночи начнется метель.
"Завтра мы проснемся при совершенно другой погоде: шесть-семь градусов ниже нуля ночью, днем тоже будет ниже нуля, и снег будет лежать. Будет быстрое повышение давления, и завтра ко второй половине дня будет проглядывать солнце. Зима, которой не было, наконец пришла, можно сказать", — заключил Вильфанд.
В начале недели ночью в Москве ожидается семь-девять градусов ниже нуля, а в области — даже до минус 12.
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