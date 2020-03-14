Москвичей предупредили о резком похолодании

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение об усилении холодного ветра, метели и резком понижении температуры вечером в субботу.

Дело в погоде? Синоптик рассказал о влиянии климата на вирусы

Дело в погоде? Синоптик рассказал о влиянии климата на вирусы

В связи с ухудшением погоды МЧС рекомендует горожанам обходить щиты, шаткие конструкции и парковать машины вдали от деревьев. Водителей призывают снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных манёвров.