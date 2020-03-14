Москвичей предупредили о резком похолодании

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение об усилении холодного ветра, метели и резком понижении температуры вечером в субботу.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 19.00 часов 14 марта до 02.00 15 марта в городе Москве ожидается дождь, переходящий в сильный снег, усиление северного ветра порывами 15-20 м/с, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица", - говорится в сообщении пресс-службы главка.
В связи с ухудшением погоды МЧС рекомендует горожанам обходить щиты, шаткие конструкции и парковать машины вдали от деревьев. Водителей призывают снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных манёвров.