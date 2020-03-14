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Москвичей предупредили о резком похолодании
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РИА Новости

Москвичей предупредили о резком похолодании

14:09 14.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновСнегопад
Снегопад
© РИА Новости / Максим Блинов
Снегопад. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение об усилении холодного ветра, метели и резком понижении температуры вечером в субботу.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 19.00 часов 14 марта до 02.00 15 марта в городе Москве ожидается дождь, переходящий в сильный снег, усиление северного ветра порывами 15-20 м/с, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица", - говорится в сообщении пресс-службы главка.
Снегопад
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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