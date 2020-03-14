"Желтые жилеты" вышли на акцию в Париже, несмотря на коронавирус

ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Очередная акция протеста движения Очередная акция протеста движения "желтых жилетов" проходит в субботу в Париже , несмотря на принятые французским властями меры по ограничению собраний из-за распространения коронавируса

Большая толпа народа собиралась в окрестностях столичного вокзала Монпарнас и в окружении полицейских и жандармов идёт маршем по улицам города.

Накануне активисты движения призывали своих единомышленников не отказываться от участия в акции, хоть премьер-министр Франции Эдуар Филипп запретил мероприятия с участием более 100 человек.

По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 3 661 человек. Жертвами болезни стали 79 человек.

Акции протеста "желтых жилетов" разной интенсивности проходят во Франции каждую субботу с 17 ноября 2018 года. Они начались с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, а затем список требований расширился. Ставшие традиционными акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.