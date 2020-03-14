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"Желтые жилеты" вышли на акцию в Париже, несмотря на коронавирус
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РИА Новости

"Желтые жилеты" вышли на акцию в Париже, несмотря на коронавирус

14:06 14.03.2020
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста "желтых жилетов" в Париже
Участники акции протеста желтых жилетов в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Очередная акция протеста движения "желтых жилетов" проходит в субботу в Париже, несмотря на принятые французским властями меры по ограничению собраний из-за распространения коронавируса.
Большая толпа народа собиралась в окрестностях столичного вокзала Монпарнас и в окружении полицейских и жандармов идёт маршем по улицам города.
Накануне активисты движения призывали своих единомышленников не отказываться от участия в акции, хоть премьер-министр Франции Эдуар Филипп запретил мероприятия с участием более 100 человек.
По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 3 661 человек. Жертвами болезни стали 79 человек.
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Акции протеста "желтых жилетов" разной интенсивности проходят во Франции каждую субботу с 17 ноября 2018 года. Они начались с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, а затем список требований расширился. Ставшие традиционными акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались. В Европе наиболее сложная обстановка складывается в Италии, Франции и Германии.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавируса"Желтые жилеты"ПарижВ мире
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