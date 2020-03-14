В Киеве проходит марш добровольцев, несмотря на карантин

Участники митинга оппозиции у здания администрации президента Украины в Киеве с требованием отказаться от переговоров с Донбассом. Архивное фото

Участники митинга оппозиции у здания администрации президента Украины в Киеве с требованием отказаться от переговоров с Донбассом

КИЕВ, 14 мар - РИА Новости. Марш добровольцев боевых действий на Марш добровольцев боевых действий на Донбассе проходит в Киеве , несмотря на карантин во избежание распространения коронавируса COVID-19.

Марш начался в 11.30 мск на Михайловской площади в центре украинской столицы.

"В субботу в 10.30 на Михайловской площади мы собираемся, чтобы показать - мы добровольно встали на защиту своей страны на фронте и в тылу, и мы не дадим уничтожить нашу страну", - сообщается на странице организаторов марша.

В марше принимают участие по меньшей мере несколько сотен человек, несмотря на запрет собираться на массовые мероприятия.

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В данный момент участники марша идут по центру Киева, они несут флаги Украины , а также флаги ОУН УПА *, трансляцию ведут украинские телеканалы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.