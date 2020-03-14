В Бельгии от коронавируса умер четвертый человек

БРЮССЕЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Четвертый заболевший скончался в Четвертый заболевший скончался в Бельгии от коронавируса , сообщили в субботу в национальном штабе по борьбе с COVID-19.

Ранее минздрав Бельгии сообщил, что число заболевших коронавирусом в стране на субботу составляет уже 689 человек, зарегистрированы 133 новых случая.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.