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В Бельгии от коронавируса умер четвертый человек
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РИА Новости

В Бельгии от коронавируса умер четвертый человек

14:01 14.03.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара
Сотрудники медицинского стационара
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ
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Сотрудники медицинского стационара. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Четвертый заболевший скончался в Бельгии от коронавируса, сообщили в субботу в национальном штабе по борьбе с COVID-19.
Ранее минздрав Бельгии сообщил, что число заболевших коронавирусом в стране на субботу составляет уже 689 человек, зарегистрированы 133 новых случая.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
В Европе наиболее сложная обстановка фиксируется в Италии, Франции и Германии. Заражения зафиксированы уже практически во всех странах-членах ЕС. Евросоюз концентрирует свою работу по борьбе с COVID-19 на четырех основных направлениях: торможение распространения, обеспечение рынка необходимыми медицинскими средствами, научные исследования и разработка вакцины, а также минимизация экономических последствий.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19БельгияВ мире
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